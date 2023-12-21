DYP Edremit'te Onur Akay'ı aday olarak açıkladı

Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akay, Edremit’e belediye başkan adayı oldu.BALIKESİR (İGFA) - 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için siyasi partiler başkan adaylarını belirlemek için çalışmalarına devam ederken, sanat camiasından da sürpriz adaylar çıkmaya başladı.

Türk Sanat Müziği sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, Doğru Yol Partisi’nde Balıkesir’in Edremit İlçesi’ne belediye başkan adayı oldu. Akay, sosyal medya adresinden aday adayı olmadan direk Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz tarafından aday gösterildiğini açıkladı.

Uzun yıllardır Edremit’in Akçay sahilinde yazlığı olan Onur Akay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, belediyeciliğin bir vizyon işi olduğunu ve belediye başkanlarının da vizyonunu, ortaya koydukları projelerin ve verdikleri vaatlerin belirlediğini düşündüğüne vurgu yaptı.

"Hayat felsefem verdiğim sözü tutmaktır ve bu nedenle belediyecilik anlayışımdaki en önemli şey verilen sözün tutulması olacaktır" diyen Akay, "Siyasetle sanat camiası ideolojik olarak farklı temeller üzerine inşa edilmiş olsa da, tarihte birçok kez yollarının kesiştiği görülür. Benim amacım sanatçı payesinin yanına belediye başkanı unvanını eklemek değil. Ayrıca sanat siyasete karışırsa siyaset daha çok insanileşir. Ben Edremitlilerin en mutlu günlerinde hep sahnede oldum. Edremitlilerle çok özel anıları olan biriyim. Aynı ilçede birlikte yaşamaktan büyük mutluluk ve onur duyduğum Edremit sevdamı bilen, duyan değerli Edremitli büyüklerimin ellerinden, Edremitli küçüklerimin de gözlerinden öper, dualarını beklerim" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Musikisi Nazariyatı Bölümü ve Haliç Üniversitesi Türk Musikisi Ses Eğitimi Bölümü olmak üzere iki üniversite mezunu olan Onur Akay’ın, konservatuvarlar için yazdığı ders kitabı da bulunuyor.