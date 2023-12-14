Düzce’de CHP Milletvekiline sert tepki

CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan’ın Yığılcalılar hakkında “gerici ve yobaz” açıklamasının ardından Yığılcalılar, CHP Düzce İl Başkanlığı binasına siyah çelenk bırakarak, tepki gösterdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, partisinin Yığılca Belediye Başkan adayının tanıtım töreninde yaptığı konuşmaların ardından ilçe halkına “gerici ve yobaz” demişti. Bu açıklamaların ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü.

Yığılcalılar da bir araya gelerek, Talih Özcan’a tepki gösterdi. Avukat Mikail Yağız ise CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan CHP İl binası önünde yığılca belediye başkan adayı Önder Atasoy’a da konuşma esnasında orada olup tepki göstermemesinden dolayı çok sert bir dille eleştirildi.