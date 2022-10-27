Düzce’de CHP'li Özgür Özel'e 'altılı masa' tepkisi

Düzce’de esnaf gezisi yapan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'e ziyaret ettiği çay ocağı önünde oturan bir vatandaş tarafından, "Siz 6'lı masa değil 8'li masasınız. Sizin bir de patronunuz var Joe Biden" ifadelerini kullandı.Sefer DEMİR - Olay dün CHP'li Milletvekili Özgür Özel'in Düzce’de esnaf gezisi yapan sırasında ziyaret ettiği çay ocağı önünde yaşandı.

İşyerinde oturan bir vatandaş tarafından "Siz 6 lı masa değil 8 li masasınız sizin birde patronunuz var Joe Biden" ifadelerine karşılık CHP'li Özel, "O bizim değil. Tayyip Erdoğan'ın patronu" yanıtını verdi. Vatandaş ise "Siz PKK ile ilişkinizi kesmiyorsunuz. Ben de CHP'liydim, istifa ettim" dedi.

Söz konusu bu diyalogun ardından Düzce CHP İl Başkanı Semih Cemşit, vatandaşa "Burası yeri değil. Sen onları Güneydoğu'da PKK'lılarla halay çekenlere söyle" ifadelerini kullandı. Diyaloğa çay ocağında oturan diğer kişilerde ve diğer partililer de katıldı. Tepki gösteren vatandaş oradan ayrıldı.