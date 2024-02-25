Düzce'de Yeniden Refah'ın listelerinden 6 istifa

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri Yeniden Refah Partisi tarafından oluşturulan Belediye Meclis Üyelikleri ve İl Genel Meclisi üyeliğinden istifalar yaşandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediye Başkan Adayı Davut Güloğlu ile seçime girecek olan Yeniden Refah Partisi Düzce Teşkilatları tarafından, Düzce İlçe Seçim Kurullarına verilen Belediye Meclis Üye listelerinden 5 kişi ve İl Genel Meclisi 1.sıra adayı istifa etti.

Bu durumun Başkan adayı Davut Güloğlu’nu nasıl etkileyeceği ise merak konusu oldu.

Düzce Merkez İlçe, Beyköy ve Boğaziçi Beldesine ait geçici adayların, adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık yönünde ilçe seçim kurularınca yapılan incelemelerin sonucunda, yeniden Refah Partisi Düzce Merkez İlçe Başkanlığı tarafından seçim kuruluna verilen Merkez İlçe meclis 1.asıl sıra adayı Nimet Örnek, 6.asıl sıra adayı Zafer Kamber, 13.asıl sıra adayı Züleyha Akdemir, 20.asıl sıra adayı Beyza Aktürk, 21.asıl sıra adayı Ömer Faruk Atabaş ve İl Genel Meclisi 1.asıl sıra adayı Hatice Saral'ın istifa ettikleri anlaşıldı.

Yine aynı partiden Düzce Merkez İlçe Belediye Meclisi Kontenjan 3.sıra adayı Ünal Yılmaz'ın ise evraklarının olmadığı tespit edildi.

Düzce İlçe Seçim Kurulu, istifa eden Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanlığının, aynı aday sıralarına yeni aday bildirmesini ve eksik evrak bildirenlerin 2972 sayılı Kanun’un 15’inci maddesinin birinci fıkrasına göre 26 Şubat 2024 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar tamamlanması için tebliğ edildiği öğrenildi. Yeniden Refah Partisi Düzce Belediyesi Meclis Üyelerinin ve İl Genel Meclisi 1.sıra adayının neden istifa ettiği ise önümüzdeki günlerde açıklığa kavuşması bekleniyor.