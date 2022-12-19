Düzce'de siyasi partilerden 'Yığılca' için ortak açıklama

Bir türlü bitmeyen Düzce Yığılca yolunda siyasi partilerin ilçe başkanları ortak tepki gösterdi.Alparslan Efe DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de yapımı devam eden ancak viyadük ve tünellerinin askıya alındığı ifade edilen Yığılca Düzce yolu gündemden düşmüyor.

Söz konusu noktada basın açıklaması yapan siyasi parti başkan ve temsilcileri, Yığılca halkının böyle bir muameleyi hak etmediğini dile getirdi.

Parti teşkilatları bu yolun seçim vaadi olmaktan çıkması gerektiğini öne sürdü.

Yığılca yolu Dutlar mevkiindeki ortak basın açıklamasına; İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İyi Parti İlçe Başkanı Hüseyin Temizel, CHP İlçe Başkanı Zeynel Çamlı, Deva Partisi İlçe Başkanı Ercan Keskin, Kırık Köyü Kalkınma ve Gençlik Kolları Başkanı Şendoğan Tekin, Belediye Meclis Üyesi Hasan Temizel katılım sağladı.

Düzce-Yığılca karayolunun yapımına ilşikin defalarca yol çalışmalarının ödenek yetersizliği nedeniyle durduğu, bir sonraki seneye devam edeceği gibi söylemlerin tüm Yığılcalılarca bilindiğini ifade eden İYİ Parti Düzce İl Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Çengel, ortak açıklamada, "Yığılca arısıyla, turizm değerleriyle, orman ve tarım alanındaki yüksek ekonomik girdileriyle Düzce’nin ve bölgenin parlayan yıldızıdır ve gerekli yatırımları alması konusunda ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” çağrısında bulundu.