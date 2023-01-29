Düzce'de İYİ Parti 'Yunus Özay Er' ile devam

İYİ Parti Düzce İl Başkanlığı'nın 3. olağan genel kurulunda Yunus Özay Er güven tazeledi.DÜZCE (İGFA) - İYİ Parti Düzce'de 3. olağan kongresi partililerin yoğun katılımı ile gerçekleştirdi.

18 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen genel kurulda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, Düzce'nin ve sorunlarının giderilmesi anlamında projeler yaptıklarını dile getirdi.

Konuşmalar ardından, tek listeyle gidilen seçimde Yunus Özay Er, yeniden başkanlığa seçildi.

Kongreye, İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat ve İstanbul Milletvekili Ümit Beyaz ve partililer de katıldı.