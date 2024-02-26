Düzce'de Faruk Özlü'den 100 proje tanıtımı 

Düzce Belediye Başkanı AK Parti Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü, önümüzdeki dönemde hayata geçireceği projeleri tanıttıSefer DEMİR - DÜZCE (İGFA) - Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “Türkiye Yüzyılında Düzce İçin 100 Proje” Tanıtım Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başta olmak üzere, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, ilçe belediye başkan adayları ile parti yöneticileri ve partililer katıldı. Toplantıda Başkan Faruk Özlü’nün, 5 yılda hayata geçirdiği projelere ilişkin bir sunum yapıldı. Ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, enerjisi ile salonu coştururken, yeni yatırımların da müjdesini verdi.

Açılış konuşmalarının ardından sahneye çıkan Başkan Faruk Özlü ise, üzerinde uzun süredir çalıştığı ve içerisinde altyapıdan üst yapıya, turizmden tarıma, sanayiden spora birçok alanda hazırlanan ve kadınlardan çocuklara, öğrencilerden yaşlılara kadar her kesime hitap edecek 100 projesini videolarla tanıttı.

Düzce Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü’nün yeni dönem için hazırladığı ve teşkilattan tam not alan 100 projesi şöyle:

1-DÜZCE 2053 ÇEVRE DÜZENİ PLANI

2-KONURALP ANTİK KENT KAZILARI

3-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP 4-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 1. ETAP

5-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 1. ETAP

6-İÇME SUYU ANA HATTI VE ARITMA TESİSİ

7-ŞEHİR ŞEBEKESİ YENİLEME PROJESİ

8-ESKİ SU SAYAÇLARINI DEĞİŞTİRME PROJESİ 9-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 1. ETAP

10-MİLLET BAHÇESİ-2 PROJESİ

11-ANIT ESER PROJESİ

12-AYDINPINAR TURİZM PROJESİ

13-KORUGÖL TURİZM PROJESİ

14-BASMACILAR ÇARŞISI

15-İSTANBUL CADDESİ KÜTÜPHANESİ PROJESİ 16-İSMETPAŞA İLKÖĞRETİM OKULU

17-GÜNEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ

18-KUZEY SPOR KAMPÜSÜ PROJESİ

19-KİREMİTOCAĞI GENÇLİK KAMPÜSÜ

20-MELEN BOYU ÇEVREYOLU

21-KUZEY ŞEHİR MEZARLIĞI

22-HAVA KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELE

23-GES ENERJİ ÜRETİM MERKEZİ

24-AKÇAKOCA KÜTÜPHANESİ PROJESİ

25-ALZHEİMER BAKIM MERKEZİ

26-DÜZCE MOBİLYA KENT

27-TUHAFİYECİLER KAPALI PAZARYERİ

28-DÜZCE DEPREM MASTER PLANI

29-KATI ATIK TESİSİ 2. ETAP

30-ESKİ SANAYİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ 31-MODERN SANAYİ SİTESİ PROJESİ 2. VE 3. ETAP

32-KÜÇÜK SANAYİ SİTESİNE ALTYAPI YAPILMASI

33-CEDİDİYE KENT MEYDANI PROJESİ 2. ETAP 34-KENT ESTETİĞİ PROJESİ 2. ETAP

35-ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ

36-SOKAK HAYVANLARI REHABİLİTASYON PROJESİ

37-DÜZCE GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

38-DÜZCE TIR PARKI VE LOJİSTİK MERKEZİ

39-EVSEL ATIKLARI KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMA 40-ÇÖP VAHŞİ DEPOLAMA ALANININ REHABİLİTASYONU

41-ATIK SU ARITMA TESİSLERİNİN YENİLENMESİ 42-YENİ YAĞMUR SUYU VE KANALİZASYON HATLARI

43-ÇOCUK DOSTU DÜZCE PROJESİ

44-ÖĞRENCİ DOSTU DÜZCE PROJESİ

45-KADIN DOSTU DÜZCE PROJESİ

46-YENİ BULVARLARIN İNŞAASI

47-METEK MAHALLESİ D-100 KARAYOLU ÜST GEÇİT KÖPRÜSÜ

48-ŞEREFİYE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

49-KONURALP ANTİK TİYATROSU RESTORASYONU

50-KONURALP KÜLTÜR MERKEZİ

51-YENİ KONURALP MÜZESİ

52-KONURALP YENİ MERKEZ CAMİİ

53-YENİ HAL BİNASI PROJESİ

54-İMAR UYGULAMALARINI HIZLANDIRMA

55-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP 56-ASAR DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP 57-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 2. ETAP

58-KARACA DERESİ REKREASYON PROJESİ 3. ETAP

59-ADALET KAMPÜSÜ

60-SAĞLIK KAMPÜSÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

61-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMPÜSÜ

62-ASAR SUYU DEĞERLER GENÇLİK MERKEZİ "DİYANETLE"

63-ŞEHİR İÇİ DERELERİN ISLAHI

64-YENİ İÇME SUYU KAYNAKLARI

65-KÜÇÜK MELEN HES PROJELERİ

66-YER OLAN HER MAHALLEYE PARK VE SPOR ALANLARI

67-KAVŞAK, REFÜJ VE CEHPE DÜZENLEMELERİ 68-BİSİKLET YOLLARI

69-DÜZCE KONURALP GAZİ ATLI SPOR KULÜBÜ 70-MUNCURLU PARK PROJESİ

71-ATA TOHUMU PROJESİ

72-BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON MERKEZİ (YEDAM)

73-65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE 5 METREKÜP SU BİZDEN

74-BİLİM AKADEMİSİ GÖNÜLLÜ GENÇLER PROJESİ

75-DÜZCE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PROJESİ

76-DÜZCE FOTOĞRAF VE KISA FİLM YARIŞMASI 77-VİZYON KONFERANSLARI

78-ŞEHİR STANDARTLARI VE ŞEHİR KİMLİĞİ

79-KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTIRMA PROJESİ 80-KIZILAY MEYDANI PROJESİ

81-ŞEHİR KONFORUNDA KÖYLER PROJESİ

82-TARIM MÜZESİ

83-ATATÜRK BULVARI AKILLI OTOPARKI

84-VALİLİK BİNASI KARŞISI AKILLI OTOPARKI 85-ŞEREFİYE MAHALLESİ AKILLI OTOPARKI

86-ASAR DERESİ AKILLI OTOPARKI

87-DÜZCE AVM PROJESİ

88-TOKUŞLAR VE HAMİDİYE MAHALLE KONAKLARI

89-BAHÇEŞEHİR KENT ORMANI PROJESİ

90-BAHÇEŞEHİR KÜTÜPHANESİ

91-5 YILDIZLI MARKA OTEL

92-GÖKÇE MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

93-MAMURE MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

94-OTLUOĞLU MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

95-OZANLAR MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

96-KİRAZLI MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

97-ÇERKEZ TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

98-AKYAZI MAHALLESİ’NE DOĞALGAZ GETİRİLMESİ

99-BÜYÜK CAMİ MEYDANI REKREASYON PROJESİ

100-MODERN ET KOMBİNASI PROJESİ