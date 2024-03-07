Dündar’dan Uluyol'da esnaf ziyareti
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar, Uluyol Caddesi’nde vatandaşlarla sohbet ederek, esnaf ziyareti yaptı.BURSA (İGFA) - Uluyol Caddesi üzerinde yer alan esnafı ziyaret eden Dündar, burada vatandaşlarla bir araya geldi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Dündar, iş yerlerini tek tek ziyaret ederek, vatandaşların elini sıktı. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Dündar, şehrin ekonomik altyapısını esnafın oluşturduğunu söyledi. Dündar, yeni dönemde Osmangazi için yapacakları yatırım ve hizmetlerle esnafı daha da mutlu edeceklerini söyledi.
Uluyol Caddesi esnafı, Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkan Adayı Mustafa Dündar’ı büyük bir ilgi ile karşıladı. Dündar’ın belediye başkanlığından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, hizmetlerin devam etmesi için oylarını kendisine vereceklerini söyledi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Bandırmaspor
|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9