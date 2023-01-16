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Duayen siyasetçilerden İmamoğlu'na destek ziyareti

SİYASET 16.01.2023, 18:44
Duayen siyasetçilerden İmamoğlu'na destek ziyareti

Ülke politikasına yön vermiş yaklaşık 90 duayen siyasetçi, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de buluştu.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye siyasi hareketinin farklı yelpazelerinde yer almış, ülke politikasına yön vermiş duayen siyasetçiler, hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için Saraçhane’de buluştu. İmamoğlu, aralarında Altan Öymen, Murat Karayalçın, Hikmet Çetin, Hüsamettin Cindoruk, Saadettin Tantan, Algan Hacaloğli, Nesrin Nas, Hikmet Sami Türk, Seyfi Oktay, Mukadder Başeğmez, Celal Doğan, Nurettin Sözen, Ali Müfit Gürtuna, Yaşar Okuyan, Ercan Karakaş, Yüksel Yalova, Süleyman Çelebi ve Süheyl Batum gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 90 duayen siyasetçiyi, İBB Meclis Salonu’nda ağırladı.

Ülke siyasi tarihinin önemli isimlerinden aldığı destek nedeniyle çok onurlandığını ve gururlandığını vurgulayan Başkan Ekrem İmamoğlu duygularını, “Muhteşem bir an benim için, ‘Her şerde bir hayır vardır’ misali. Böyle bir şer hiçbir zaman istenmez ama bazen de eğer insanın güç aldığı merkez sağlıklıysa, sağlamsa, o zaman böyle anlar sizi daha da kuvvetli hale getiriyor, daha dayanıklı hale getiriyor. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bahtiyar oldum, mutlu oldum. Ama daha da önemlisi, gücüme güç kattınız” sözleriyle dile getirdi.

HÜSAMETTİN CİNDORUK: BİZ CUMHURİYETÇİLER...

TBMM'nin 17. Başkanı Hüsamettin Cindoruk, "70 yıllık siyasi hayatımda bir şey görmüşümdür. Halk, bazı siyasetçileri kucağına alır, benimser, onları koruması altında tutar. Menderes öyle biridir, Ecevit öyle biridir. Şimdi bugün de Ekrem Başkan öyle biridir" dedi. İmamoğlu'nun halkın tamamen himayesi altına, koruması altına aldığı, kucakladığı bir siyasetçi olduğunu belirten Cindoruk, "O siyasetçimizin siyaseten üstüne gitmek isteyen var eblehler var. O eblehlere bakmayınız. Siyasi hayatımızın zenginliği içinde Ekrem Başkan siyasetini sürdürecektir. Evvela İBB’ye üçüncü defa Belediye Başkanı olması da mümkündür, başka siyasi konumlar elde etmesi de mümkündür. Biz buraya, sadece Ekrem Başkan’ın yanında olduğumuzu göstermek için gelmedik. Cumhuriyetin yanında olmak için geldik. Biz Cumhuriyetçiler, ölmeyiz, bitmeyiz; varız, var olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Eski Adalet Bakanları Seyfi Oktay ve Hikmet Sami Türk de konunun hukuki değerlendirmelerini yaparak, yaşanacak süreçleri detaylarıyla anlattı.

31 Mart ve 23 Haziran 2019 yerel seçimlerinde Başkan İmamoğlu’na Saadet Partisi adayı olarak rakip olan Necdet Gökçınar da duygularını, “Şimdi ben, burada Ekrem Başkan’ı orada otururken görmekle beraber, kendimi görüyorum. Neden? Efendim ben de Başkan olabilirdim. Aynı şey, benim başıma da gelebilirdi. O pozisyonda olan bir arkadaşımızın başına böyle bir şey gelince, yanında yer almalıyız” sözleriyle dile getirdi.

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