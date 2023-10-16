DSP Keşan'da Nalbantoğlu'na emanet

DSP Keşan İlçe ve Edirne İl Başkanlığı yapan rahmetli babası Yusuf Nalbantoğlu'nun koltuğunu oğlu Hasan Nalbantoğlu devraldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - DSP Keşan İlçe Yönetim Kurulu’na DSP Genel Merkezi tarafından yeni atama gerçekleşti.

Gerçekleşen atama ile göreve gelen yeni yönetim kurulu, görev bölümünü gerçekleştirdi.

İlçe Başkanı Hasan Nalbantoğlu, önceki dönemlerde partiye hizmette bulunmuş yönetim kurulu üyelerine bugüne kadar yapmış oldukları hizmetler için teşekkür etti. Kendisine tebliğ edilen görevi, devredeceği güne kadar Kurucu Genel Başkanımız merhum Bülent Ecevit' in fikirleri ışığında elimden geleni en iyi şekilde yapmaya çalışacağını belirten Nalbantoğlu, "Bu görev bize ilçeye ve partiye hayırlı olması dileklerimle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diyerek yeni yönetim kurulunu da açıkladı.

Hasan Nalbantoğlu başkanlığındaki DSP Keşan İlçe Yönetiminde, Başkan Yardımcısı: İlçe Sekreteri: Hasan Kaykı, Basın Sözcüsü: İdris Ayaz, Üye: Dursun Kart, Üye: Hayrettin Çetin, Üye: Turhan Sarıgül yer aldı.