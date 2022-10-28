Son Dakika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Fincancı'nın tutuklanmasını olağan karşılıyorum

SİYASET 28.10.2022, 14:46
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Fincancı'nın tutuklanmasını olağan karşılıyorum

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın söylediklerinin iddia değil, iftira ve bilinçli bir çıkış olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Tutuklama hadisesini olağan karşılıyorum" dedi.Güncel Haber 16 / BURSA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Güncel Haber 16 mikrofonuna demeç verdi.

Güncel haber 16 ve Gemlik Basın Basın Müdürü Özge Demir’e konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın dediklerinin "iddia değil iftiradır" diyen Aksakal, "PKK terör örgütü ile aynı çizgide siyaset yapan bir mekanizmanın unsurlarından bir tanesi. Evinde bulunan uzun namlulu silah, tabanca mermileri ve buna benzer dokümanlar ve başka ilişkilerinin ortaya çıkma sebebiyle de mutlak süratle hukuki bir karşılığı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir tutuklama hadisesini olağan karşılıyorum" diye konuştu.

Toplumun iki kutuplu siyaset yaklaşımından yıldığını söyleyen Aksakal,  DSP olarak iş başına gelmeleri halinde Türkiye'nin beka sorunun çözümü için uğraşacaklarını kaydetti.

"Politika faizini sürekli düşürmenin karşılığı Merkez Bankası’ndan nakit ve kredi bankaların uygun koşullarda  ve ucuz maliyetlerle alması ve fahiş fiyatlarla satması ve kar elde etmesi var" diyen Aksakal, "Çarpık ekonomi sisteminin bu emperyal sistemin işleyişi,bunun için bir DSP iktidarına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.

Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4