DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: Fincancı'nın tutuklanmasını olağan karşılıyorum

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın söylediklerinin iddia değil, iftira ve bilinçli bir çıkış olduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir. Tutuklama hadisesini olağan karşılıyorum" dedi.Güncel Haber 16 / BURSA (İGFA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Güncel Haber 16 mikrofonuna demeç verdi.

Güncel haber 16 ve Gemlik Basın Basın Müdürü Özge Demir’e konuk olan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın dediklerinin "iddia değil iftiradır" diyen Aksakal, "PKK terör örgütü ile aynı çizgide siyaset yapan bir mekanizmanın unsurlarından bir tanesi. Evinde bulunan uzun namlulu silah, tabanca mermileri ve buna benzer dokümanlar ve başka ilişkilerinin ortaya çıkma sebebiyle de mutlak süratle hukuki bir karşılığı olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti sahipsiz değildir tutuklama hadisesini olağan karşılıyorum" diye konuştu.

Toplumun iki kutuplu siyaset yaklaşımından yıldığını söyleyen Aksakal, DSP olarak iş başına gelmeleri halinde Türkiye'nin beka sorunun çözümü için uğraşacaklarını kaydetti.

"Politika faizini sürekli düşürmenin karşılığı Merkez Bankası’ndan nakit ve kredi bankaların uygun koşullarda ve ucuz maliyetlerle alması ve fahiş fiyatlarla satması ve kar elde etmesi var" diyen Aksakal, "Çarpık ekonomi sisteminin bu emperyal sistemin işleyişi,bunun için bir DSP iktidarına ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.