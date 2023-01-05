DSP'den maaş artışlarına 'revize' çağrısı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk maaş artış oranının yaşanan hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını öne sürdü. Seçim tarihine yönelik önerisini dile getiren Aksakal, 7 Mayıs 2023 tarihinin en uygun tarih olacağını söyledi.ANKARA (İGFA)- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, gerçekleştirdiği basın toplantısında yaşanan gelişmeleri, ülke ve dünya gündemini değerlendirdi.

Özellikle ekonomideki küresel sıkıntıların had safhada olması bu tahminimizin en önemli gerekçesi olduğunu kaydeden Aksakal, Türkiye olarak uzunca bir zamandır yanlış tarım politikaları ve ekonomideki anlamsız uygulamalar nedeniyle ciddi düzeyde açıklarla uğraşıldığını söyledi.

En düşük emekli aylığının 5 bin 500 lira olarak belirlenmesini de yetersiz bulan Aksakal, "Vasıfsız bir işçiye özel sektörde 8.500 lira net maaş verirken, çeşitli vasıfları olan emeklilere 5.500 liranın reva görülmesi kelimenin tam anlamıyla hakça olmayan bir uygulamadır. Henüz çok geç kalınmış değildir, defteri-kitabı bir kez daha detaylı inceleyerek ve değerlendirerek bu ücretler yeniden revize edilmelidir" çağrısında bulundu.

Aksakal, "Ramazan ve Kurban Bayramında bayram ikramiyelerinin hiç olmazsa bir kurbanlık koç alabilecek düzeye çıkarılacağı hususunda müjde olmasa da bir irade beyanı ortaya konulabilir. Bu önerimizi de en az asgari ücret tutarı kadar belirlemeniz bir nebze olsun insanlarımıza rahat nefes aldıracaktır derim" diye konuştu.

"SEÇİM İÇİN 7 MAYIS TARİHİ UYGUNDUR"

Öte yandan seçim tarihine yönelik açıklamalarda da bulunan DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "İktidar sözcülerinin seçimlerin normal tarihi olarak bilinen 18 Haziran tarihine ilişkin ortaya koydukları gerekçelerden birçoğu gerçekçi değildir. Zira yaz tatili dönemi olması, seçmenlerin hareketli olması vb. iddialar yersizdir, 2018 yılında seçimler 24 Haziran’da yapılmıştı o zaman tatil mevsimi değil miydi? diye sorarlar. Açıklanan gerekçelerin başlangıç cümlesi doğrudur, “18 Haziran'da çıkabilecek sorunlar..” diye başlayan açıklamanın bu kısmı elbette önemlidir, dolayısıyla ancak seçimlerin öne alınmasıyla ya da başörtüsüne Anayasal güvence olarak adlandırılan değişiklik sonrası gündeme gelebilecek referandum tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimlerinin de birleştirilmesi öngörülen olası “sorunu” ortadan kolayca kaldırabilecektir. Anayasa değişikliği hakkındaki kanun teklifinin Şubat ayında görüşüleceği düşünüldüğüne göre olası seçim tarihi konusundaki düşüncemi ve önerimi de sizler aracılığıyla paylaşmak isterim, 07 Mayıs 2023 Pazar günü en uygun tarih olacaktır.” diye konuştu.