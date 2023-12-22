Dr. Yakkan: Güvenli ve gelişmiş Torbalı için adayım

İzmir'de seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren CHP Torbalı Belediye Başkan aday adayı Dr. Efe Yakkan, "İşinde, aşında, güvende bir Torbalı için adayım" dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Türk TV’de yayınlanan “Yunus Karakaya ile herşeyi konuşalım” programına konuk olan Dr. Efe Yakkan, Torbalı'nın fay hattında bulunduğunu belirterek, en büyük sıkıntının can güvenliği olduğunu kaydetti.

19-31 Mart 1928 tarihinde Torbalı'da büyük bir deprem yaşandığını anımsatan Dr. Yakkan, "Biz öncelikle bir deprem risk haritası olmayan Torbalı'ya deprem risk haritası düzenleyerek, önce mevcut verilerle depreme karşı hangi aşamadayız, bunu göreceğiz. Can güvenliğinden kastım buydu. İkinci tespit Torbalı’nın bir deprem risk haritası yok. Bu kentin gün içinde kaldıracağı trafik ve otopark hizmeti yok. İyi niyetle yapılmış her çalışma, tuğla üstüne tuğla koyan herkes bizim için değerlidir. İşte oluşturulacak deprem risk haritası 60 mahalleyi kapsayacak" dedi.

"Cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlanacaksak, bunu bilimsel veriler eşliğinde yapmalıyız" diyen Dr. Yakkan, "O nedenle arkadaşlarımızın iyi niyetli çabası takdire şayandır, kıymetlidir. Ama bütünsellik içinde, belli bir amaca, belli bir rotaya bağlı olarak yürümesi lazım" diye konuştu.

Trafik sorununa da dikkati çeken Yakkan, şu an Torbalı'nın yaşadığı trafik sıkıntısının günü kurtarmak için yapıldığı bu sorunları yaşadıklarını belirterek, Torbalı’ya aday olma gerekçelerini de anlattı. Değişimin yüzü olduklarının vurgusunu yapan Dr. Efe Yakkan, "Hiç kimseyi kırmadan, projelerimizle, hizmetimizle, ekmeği büyütmeye talibiz. Geldiğimizde, biz ekmeği büyüteceğiz. işinde, aşında, güvende bir Torbalı için adayım” dedi.