DP Sözcüsü Altıntaş’tan Finike-Kalkan otoyoluna tepki

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Finike-Demre-Kaş-Kalkan arasında yapılması planlanan otoyol projesinin doğal ve tarihi pek çok değeri tahrip edeceğini belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na otoyol projesinin yaratacağı tahribatın boyutunu sordu.ANKARA (İGFA) - Demokrat Parti (DP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması talebiyle TBMM’ye sunduğu soru önergesinde Batı Akdeniz’de yapılması planlanan otoyol projesini eleştirerek, “Antalyalılar otoyol projesinin iptal edilmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

Altıntaş, duble yolun etki alanında ve yakın çevresinde doğal ve kültürel varlıklar bulunması nedeniyle bölge halkı tarafından projeye tepki gösterildiğini belirterek, Proje hayata geçerse, 11 arkeolojik sit ve 9 koruma alanının zarar göreceği, 66.073 adet ağacın kesileceği öne sürülmektedir.” dedi.

“LİKYA ORKİDESİ, KAPUTAŞ ANDIZOTU VE SÜRMELİ ÇİĞDEMİ OTOYOL NEDENİYLE YOK OLABİLİR!”

Altıntaş, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Finike-Demre-Kaş-Kalkan arasında yapılması planlanan otoyol projesiyle ilgili çalışmaların devam ettiği kamuoyuna yansımıştır. Genişliği en az 60 metreye yayılan duble yolun etki alanında ve yakın çevresinde doğal ve kültürel varlıklar bulunması nedeniyle bölge halkı tarafından projeye tepki gösterilmektedir. Proje hayata geçerse, 11 arkeolojik sit ve 9 koruma alanının zarar göreceği, 66.073 adet ağacın kesileceği öne sürülmektedir.

Duble yolun geçeceği bölge 22’si endemik olmak üzere 454 bitki cinsine ev sahipliği yapmaktadır. Duble yolun, dünyada sadece bu bölgede yetişen Likya Orkidesi, Kaputaş Andızotu, Sürmeli Çiğdemi yayılım alanları üzerinden geçerek bu endemik türlerin popülasyonuna zarar vereceği belirtilmektedir.

Yol güzergâhında 118 hektar tarım alanı, 57 hektar toplam orman alanı, 44 hektar zeytinlik alan ve 95 hektar makilik vejetasyon alanı olmak üzere toplam 321 hektar alanın tahrip olacağı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede;

1) Duble yol projesinin vereceği zararlarla ilgili bir değerlendirme raporu hazırlanmış mıdır?

2) Bölge halkının mevcut yolların iyileştirilmesi ve duble yol projesinin iptal edilmesi yönündeki talepleri dikkate alınacak mıdır?”