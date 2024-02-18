Diyarbakır Yenişehir'de DEVA'nın adayı belli oldu

DEVA Partisi, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Melis Kandemir'i 2024 yerel seçimleri için Belediye Başkan adayı olarak belirledi.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DEVA Partisi'nin Diyarbakır Yenişehir Belediye Başkan adayı Melis Kandemir, DEVA Partisi Diyarbakır il yönetiminin kuruluşunda yer almış ve il başkan yardımcılığı ile il sağlık politikaları başkanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştü.

DEVA Partisi'nin Doğu Anadolu Bölgesi koordinatörlüğü görevini üstlenen Kandemir, aynı zamanda 2018 yılında Diyarbakır İş Kadınları Derneği üyesi olmuş ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunmuştu.

Şu anda inşaat sektöründe faaliyet gösteren Kandemir, evli ve 2 çocuk annesi olup, hem tecrübesi, hem de bölgeye olan bağlılığı ile dikkat çekti.