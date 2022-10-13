Diyarbakır'da DEVA Partisi yurt sorununa dikkati çekti

DEVA Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı, Süleyman Bin Halid Yurdu önünde yaptığı açıklamada, “Gençlerin alnına kara çalan yurt sorunu bir an önce çözülmelidir!” çağrısında bulundu.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da yurt sorunlarına dikkat çeken DEVA Partisi İl Başkanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

İl Gençlik Politikaları Başkanı Yücel Karadaş tarafından yapılan açıklamada, bu yıl zorlu bir çalışma döneminin ardından YKS’ye giren 105 bin öğrenci üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt yaptıramadığına dikkati çekildi.

İlk tercihte dolmayan kontenjanlara ek olarak üniversiteyi kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrencilerle birlikte üniversitelerde toplam 122 bin 209 kontenjan boş kaldığını ifade eden Karadaş, iktidarın oluşturduğu ekonomik kriz dolayısıyla yoksulluk ve yoksunluk ile mücadele eden öğrencilerin bir yandan ülkenin içinde bulunduğu karanlık dönemde geleceğe dair umutlarını kaybederken, diğer taraftan önemli ve can yakıcı bir sorunla karşı karşıya bırakılmış durumda olduğunu kaydetti.

“BU SORUN, YURT VE BARINMA SORUNUDUR”

"Yurtlara yerleşemeyen öğrenci arkadaşlarımız, yalnız bırakılarak çözmeye çalıştıkları bu sorunu kiralık dairelerde astronomik rakamlar ödeyerek aşmaya çalışmaktadırlar" diyen Karadaş, "Hükûmetin ilgili Bakanı, yurt kapasitesinin rekor seviyeye ulaştığını söylerken Türkiye’de yaşanan gerçeklikten bağının ne kadar koptuğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sayın Bakan’a daha geçenlerde basına düşen 6-8 yataklı ranzalı odaların halini bir kez daha hatırlatmak isteriz. Orada gördüğü fotoğraf, bir filmden bir kare değil, bu ülkede yaşayan gençlere reva görülen cehennemin kısa bir özetidir" diye konuştu.

İktidarın ciddiyetsiz bir şekilde meselelere yaklaştığı ve halkı ile alenen dalga geçtiğini öne süren Karadaş, "Türkiye Cumhuriyeti, 2022 yılında, gençlerini aç ve açıkta bırakarak tarihe geçmiştir. Bu kara lekeyi bir an önce bu ülkenin gençlerinin alnından silin!” çağrısında bulundu.