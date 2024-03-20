Dinçer: MudanyaKart'la büyük bir aile olacağız

Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, hayata geçirecekleri projelerde Mudanya'da yaşayan vatandaşların sahip olacakları ayrıcalıkları hissedeceklerini söyledi.BURSA (İGFA) - 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel seçimler öncesinde seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, halkla buluşmaya ve projelerini anlatmaya devam ediyor.

Gündüz vatandaşlar ve esnafla, akşam ise iftar ve sahurda halka biraraya gelen Gökhan Dinçer, Mudanya çevre yolundan, otopark çözümlerine Mudanya stadyumundan, Denizcilik Lisesi'ne, gençlik merkezinden, emekli yaşam merkezine, Girit Mübadele Evi'nden, Cemevi'ne, kapalı pazar alanlarından, mahalle parkları, mesire alanlarına, Patipark hayvan rehabilitasyon merkezinden, balıkçı barınaklarına, sahil düzenleme çalışmalarından, su sporları merkezlerine, kültür ve sanat etkinliklerinden, tarihi eserlerin küllerinden yeniden doğmasına kadar bir çok hizmetin sözünü verdi.

FARKI YAŞAYACAKLAR

Hayata geçirecekleri MudanyaKart projesiyle ilçede yaşayan vatandaşların ayrıcalığı olacağını ifade eden Dinçer, "İhtiyaç sahibi olanlara yardımlarımızı bu kartla gerçekleştireceğiz. Ayrıca ihtiyaç sahibi emeklililerimiz için desteklerimizi bu kartla yapacağız. Gençlerimiz için de eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak desteklerimizi bu kart aracılığı ile yapacağız. Mudanyalı vatandaşlarımız hizmet ve fırsatlardan da bu kart sayesinde yararlanabilecek" şeklinde konuştu.