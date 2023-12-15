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Dilovası'nda Başkan Şayir, aday adaylarını ağırladı

SİYASET 15.12.2023, 16:38
Dilovası'nda Başkan Şayir, aday adaylarını ağırladı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaklaşan yerel seçimler öncesi “Ortak Sevdamız Dilovası” adı altında Cumhur İttifakı İlçe Başkanlarını ve Dilovası Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan isimleri misafir etti.KOCAELİ (İGFA)  - Dilovası Tepe Restaurant’ta gerçekleştirilen organizasyona  Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Erdem Sıtar, MHP İl Başkan Yardımcısı Cihan Sevinç, AK Parti Dilovası SKM Başkanı Veysel Akyol, İlçe yöneticileri ve AK Parti Dilovası Belediye Başkan aday adayları katıldı.

Sohbet ortamında gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, “Önümüzde yine bir yerel seçim süreci var. AK Partimizden aday adayı arkadaşlarımız başvurularını yaptılar ve çalışmalarını sürdürüyorlar. Süreci yakından takip ediyoruz. Allah’a şükür seviyeli ve saygılı bir aday adaylığı yarışı süreci devam ediyor. Bizde ilçe teşkilatı olarak SKM Başkanımızı belirledik. Yakın zamanda istişareler yaparak SKM yönetimimizi de belirleyerek seçim çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Şuan genel merkezimiz kamuoyu araştırması yapıyor. Artık genel merkezimizin belirleyeceği kriterler üzerinden adayımız yakın bir zamanda belli olacak. Bizde ondan sonra birlik ve beraberlik içerisinde adayımızın arkasında kenetlenerek çalışacağız. Şimdiden tüm aday adaylarımızın hakkında hayırlısı olsun” dedi.

Programda konuşan MHP Dilovası İlçe Başkanı Erdem Sıtar, “Yine ülkemiz ve ilçemiz için önemli bir seçim sürecine giriyoruz. Cumhur İttifakı olarak birlikte hareket ederek genel merkezlerimizin takdiri doğrultusunda belirlenecek adayımızın arkasında hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hepimiz Dilovası’nın geleceği için mücadele ediyoruz. İnşallah bu süreci el ele birlikte atlatarak Dilovası’nda Cumhur İttifakının oyunu daha da artıracak, Genel Başkanlarımızın yüzünü kara çıkartmayacağız. Bugünde yarında küsmeden darılmadan birlikte hareket edeceğiz. Hamza Başkanımız bu 5 yıllık süreçte üzerine düşeni yaparak ilçemize çok güzel hizmetler yaptı. Dilovamız için hayırlısı olsun” dedi.

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise yaptığı konuşmada; Ülkemiz yeni bir seçim atmosferine girdi. Bu süreçte ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de bir bayrak yarışı yaşanıyor. Bizde “Ortak Sevdamız Dilovası” diyerek aday adayı arkadaşlarımızla bir araya gelerek istişare etmek istedik. Yakın zamanda adayımız belli olacaktır. Hepimiz için hayırlısı olsun. Seçim takviminin başlamasının ardından ilçemizden aday adayı olan arkadaşlarımızın çalışmalarını takip ediyorum. Güzel, seviyeli bir çalışma içerisinde olduklarını görüyorum. Gittikleri yerde birilerini karalamak yerine kendilerini anlatmaları birlik ve beraberliğimizin en güzel örneğidir. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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