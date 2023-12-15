Dilovası AK Kadınlar Ayşe Ak'a emanet

Dilovası AK Parti Kadın Kolları'nda İlçe Başkanlığı’na Ayşe Ak atandı.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut’un belediye başkanlığı için istifa etmesi sonrasında Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’ın önerisi ve Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir’in tensipleri ile İlçe Kadın Kolları Başkanlığına atanan Ayşe Ak mazbatasını teslim alarak göreve başladı.

Evli ve 2 çocuk annesi olan Ayşe Ak, iyi bir eğitimci ve Dilovası’nda sosyal konularda çok aktif, girişken ve sevilen bir insan olarak biliniyor.

Dilovası Ak Parti kadın kollarını, İlçe Başkanı İlhan Yıldırım’ın önderliğinde yerel seçime taşıyacak olan Başkan Ayşe Ak’ın bu görevi çok başarılı bir şekilde yapacağı ve seçim için iyi bir tercih olduğu Dilovası halkı tarafından dile getirildi.