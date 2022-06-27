DEVA siyanür sızıntısını TBMM'ye taşıdı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen arıza sonucu siyanürlü boruların patlaması DEVA Partisi’ni harekete geçirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu’nun Erzincan'ın İliç ilçesindeki siyanürlü boruların patlaması ile ilgili yaptığı çalışma, partinin İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu tarafından Meclis’e sunuldu.

DEVA Partisi, konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a 20 soru sordu.



Yeneroğlu’nun Bakan Kurum’a yönelttiği sorular arasında boru hattındaki solüsyon ile kirlenen alanlara gerekli kimyasallar ile zamanında müdahale edilip edilmediğini sorarken, "Tesis alanına yakın olan Fırat Nehri’ne herhangi bir sızıntı olduysa su ekosistemine olan zararları tespit edilmiş midir? Atık havuzları için gerekli önlemler alınmış mıdır? Söz konusu tesis alanındaki atık havuzlarında güvenli limit değerlerinin üzerinde siyanür bulunuyor mu?" şeklinde soruları yöneltti.



Maden sahasının kaç hektarlık bir alanı kapsadığını ve işletme süresini de soran Yeneroğlu, "Şirket sahasında kaç adet buharlaştırıcı (evaportörler) inşa edilmiştir? Atık havuzlarında bulunan ve evaportörlerle atmosfere salınan zehirli kimyasallar havayı ve tarım alanlarını etkiliyor mu? Bu hususta gerekli ölçümler düzenli yapılıyor mu? Tesis çevresinde yeterince numune alınmış mıdır? Alınmış ise kaç yerde numune alınmıştır ve hangi akredite edilmiş laboratuvarda analizler yapılmıştır? Bu felaketin insan ve doğa üzerine yaratacağı zararlı etkilerin diğer illere de sirayet etmesi ihtimali değerlendiriliyor mu? Olası bir deprem durumunda daha fazla siyanürün doğaya karışmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı mı?" şeklindek soruları da yöneltti.