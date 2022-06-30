DEVA: Sağlığı 5 adımda çözeceğiz

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin genel merkezinde Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi’nin beş başlıktan oluşan Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıkladı.

Eylem Planı'na göre; vatandaşlar aile hekimliklerinde nitelikli muayeneye erişebilecek. Şehir hastanelerine ulaşım ücretsiz olacak. Sağlık çalışanlarının gelirleri artırılacak, mesleki saygınlıkları korunacak ve nöbet süreleri kısaltılacak. Genel Sağlık Sigortası teminat paketi yeniden yapılandırılacak.

Partisinin genel merkezinde Sağlıkta Atılım Eylem Planı’nı açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, COVID-19 salgınıyla sınırları ciddi ölçüde zorlanan sağlık sisteminin topyekûn iflasın eşiğine geldiğini söyledi. Babacan, “Radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz” dedi.

Babacan, sağlık sisteminin reçetesinin DEVA Partisi'nin olacağını öne sürerek, "Güçlü bir sağlık sistemi inşa edeceğiz. Sağlık bir insan hakkıdır. Sağlık sistemi çürüyen ülke, sosyal devlet niteliğini kaybeder. Sağlıkta Atılım Eylem Planımız; hastasından, doktoruna, eczacısından teknisyenine, hemşiresinden ilaç üreticisine; sağlık sektörünün tüm paydaşlarının mutlu olacağı bir sistemi hedeflemektedir" diye konuştu.

‘BEŞ ADIMDA ÇÖZECEĞİZ’

“Sağlıkta Atılım Eylem Planımız, herkes için erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi modelimizin ana hatları oluşturduğunu kaydeden Genel Başkan Babacan, "Sağlık sistemindeki büyük dönüşüm için iktidarımızın 90 ve 360 gününde yapacaklarımızın özetidir. Bir diğer deyişle, mevcut sağlık sistemini acile kaldırıyoruz. Bu işi beş adımda çözeceğiz" dedi.

Sağlığın hastanede değil; evde, sokakta, okulda, iş yerinde, çarşıda, markette, otobüste, metroda başladığını iyi bildiklerini belirten Babacan, hastalıkların yayılmasıyla mücadele edeceklerini ve bu nedenle ilk olarak, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendireceklerini kaydetti.

https://youtu.be/6KulETqyE1I

“İkinci olarak, tanı ve tedavi kapasitemizi artıracağız" diyen Babacan, "İnsanlar hastalığa yakalandıktan sonra başlayan süreçte en kaliteli sağlık hizmeti sunmanın çabasında olacağız. Sağlık sisteminde radikal adımlar atmaktan çekinmeyeceğiz. Sevk zincirine ve randevu sistemine çekidüzen vereceğiz" dedi.

Sağlık sisteminin merkezine aile hekimliğini yerleştireceklerini kaydeden Babacan, "İşlerin ilk basamakta çözülmesini sağlayacağız. Nitelikli aile hekimi sayımızı hızla yükselteceğiz. Böylece aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız. Aile hekimleri ve destek personelinin gelir, özlük ve sosyal haklarını güçlendireceğiz" dedi.

"AİLE HEKİMLİKLERİNİ BÜROKRASİYE BOĞMAYACAĞIZ"

“Aile hekimliklerini bürokrasiye boğmayacağız" diyen Babacan, "Gereksiz işlemlerle uğraştırmayacağız. Tüm Aile Sağlık Merkezlerinde de iç ve dış yeniliğe gideceğiz. Bu merkezlerin binalarını ve teknik donanımlarını iyileştireceğiz. Personel ve hizmet kapasitelerini artıracağız. Aile hekimliğinin hastaneye sevk için göstermelik bir ön adım olarak görülmesine son vereceğiz. Böylece vatandaşlarımız aile hekimliklerinde nitelikli, kapsamlı muayene olabilecek" diye konuştu.

Bu arada Şehir Hastaneleri'ne ücretsiz ulaşım sağlayacaklarını belirten Babacan, Kamu Özel İş Birliğiyle yapılan mevcut şehir hastanelerini de teknik, idari, hukuki ve yasama denetimlerine tabi tutacaklarını, tespit edilen usulsüzlüklerin kuşkusuz takipçisi olacaklarını kaydetti.

DETAYLARI HATİPOĞLU ANLATTI

Eylem planının ayrıntılarını DEVA Partisi Sağlık Politikaları Başkanı Aysun Hatipoğlu anlattı.

Hatipoğlu, amaçlarının 5 dakikalık muayeneye sıkışan sağlık sistemini “5x5 yaklaşımı ile yeniden inşa etmek ve hizmet alanın da sunanın da mutlu olduğu bir Türkiye yaratmak” olduğunu söyledi.