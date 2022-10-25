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DEVA Partisi’ne iki yeni katılım
SİYASET 25.10.2022, 22:54
Daha önce Büyük Birlik Partisi bünyesinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı, DEVA Partisi’ne katıldılar.ANKARA (İGFA) - Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’ne iki yeni isim katıldı.
Daha önce Büyük Birlik Partisi bünyesinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Tahir Şahin ve Gökmen Türkkanı’ya rozetleri, DEVA Partisi Genel Merkezi’nde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından takıldı.
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|9
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