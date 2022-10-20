DEVA Partisi’nden Kayseri Sanayi Odası'na ziyaret

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile beraberindeki il başkan yardımcıları, Kayseri Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’yi ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya ile beraberindeki il başkan yardımcıları, yapılan oda seçimleri sonrası tekrardan güven tazeleyen Kayseri Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette İl Başkanı Özkaya Kayseri Sanayi Odası’nın şehir için önemli bir dinamiği teşkil ettiğini belirterek, DEVA Partisi’nin Ekonomi Eylem Planı ve planlanan faaliyetler ile, Kayseri’nin mevcut durumu, sanayi ve ekonomik konuları ele alındı.

Bir şehrin kalkınmasında ve refah düzeyinin artmasında Sanayi ve Ticaretin önemli bir yapıya sahip olduğunu ifade eden DEVA Partisi Kayseri İl Başkanı Metin Özkaya, Sivil toplum kuruluşlarının öneminin yüksek olduğunu ifade etti. Kayseri Sanayi Odası yaptığı faaliyetler ile Kayseri’nin Türkiye ekonomisinde etkin, söz sahibi olan iller arasına girmesinde lokomotif görevi taşıdığını ifade eden Özkaya, Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi’yi ve Meclis Üyelerini tebrik ederek, yeni dönemlerinde başarılar diledi.

DEVA Partisi’ni ağırlamaktan son derece memnun kaldıklarını ifade eden Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, yeni dönemde yapacakları projeler ile ilgili bilgi verip nazik ziyaretleri için İl Başkanı Metin Özkaya ve beraberindeki il başkan yardımcılarına teşekkür etti.