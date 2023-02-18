DEVA Partisi'nden 'kamu bağışı' eleştirisi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan deprem bölgesi Kilis’te yaptığı basın açıklamasında “Kamunun kamuya bağış yapması diye bir şey olmaz. Kimse kimseye milletin parasıyla caka satmasın” dedi.KİLİS (İGFA) - “Türkiye Tek Yürek” kampanyasında kamu kurumlarının bağış yapmasına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kamu bankalarıyla ilgili “Daha dün kaynağa ihtiyaçları vardı. Hazine, onlara sermaye takviyesi yapacağını ilan etti. Siz ilk önce kendi sermayenizi güçlü tutun” ifadelerini kullandı.

Kilis’te İHH İnsani Yardım Vakfı’nın lojistik merkezine uğradıktan sonra Hatay’ın Hassa ilçesine geçen Babacan buralarda yaptığı açıklamalarda şöyle konuştu: “Devlet, sağ cebinden aldığını sol cebine koyuyor. Merkez Bankası, değil 30 milyar, gerekirse 60 milyarı basıp böylesine büyük bir felakette yaraları sarmayla zaten yükümlü olan kuruluş. Ne bağışından bahsediliyor? Kimin parasını kime bağışlıyor? O para zaten milletin. Kamu bankalarının, kamu kuruluşlarının, Merkez Bankası’nın bağış yaptım diye hava atması kadar saçma bir şey olamaz. Kimse kimseyi kandırmasın.”

“Kamu bankaları da bağış açıklıyor. Daha dün kaynağa ihtiyaçları vardı. Hazine, onlara sermaye takviyesi yapacağını ilan etti. Kendisi kaynağa ihtiyacı olan kurumlar bugün cömertçe bağış falan açıklıyorlar. Siz ilk önce kendi sermayenizi güçlü tutun. Kendi ayaklarınızın üzerinde durun da ondan sonra kamuya bağış mı yapacaksınız, başka yere ne yapacaksanız yapın.” “Üstelik bunun yöntemi bağış değil, temettüdür. Kamu kuruluşları kâr eder, temettüyü zaten Hazine’ye verir. Hazine de harcar onu. Kamu kuruluşları kâr eder, vergi öder. Kamu kuruluşlarının elinde fazla sermaye varsa, sermaye iadesi yapar. Bunlar klasik yöntemler. Ama ‘Millet topu topu 30 milyar bağışladı. Benim kurumlarım, benim bankam, benim merkez bankam 80 milyar bağışladı’ diye kimse övünmesin. Kimse kimseyi kandırmasın.”