DEVA Partisi Mudanya'ya atamayla geldi, seçimle güven tazeledi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde DEVA Partisi’nin kurucu ilçe başkanı Dilek Durak’ın yönetimiyle birlikte istifası ardından İlçe Başkanlığı’na geçtiğimiz Eylül ayında atanan Av. Tuncay Özdemir, olağanüstü genel kurulla yeni yönetimini belirledi. Tek liste ile gidilen genel kurulda atamayla gelen Av. Tuncay Özdemir, seçimle güven tazeledi.BURSA (İGFA) – DEVA Partisi’nin Mudanya’da gerçekleştirdiği ilk olağanüstü genel kurulu Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Genel kurulda partililere seslenen Mudanya İlçe Başkanı Av. Tuncay Özdemir, parti olarak Genel Başkan Ali Babacan’ın önderliğinde çiftçinin, emeklinin, işçinin, iş insanlarının, gençlerin yaşadıkları sorunların farkında olduklarını kaydederek, bu sorunları çözmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Göreve atanması sonrasında yönetimdeki arkadaşlarıyla birlikte üye sayısını 4 katına çıkarmayı başardıklarını anlatan Başkan Özdemir, “Kongre sonrasında da aynı başarıyı sürdüreceğimize eminim. İnanıyorum ki bizler DEVA kadroları olarak iktidara geldiğimizde dürüst ve liyakatli kadrolarla temiz siyaset yapılabileceğini tüm Türkiye’ye göstereceğiz” dedi.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz ise; konuşmasında ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunda cansiparene savaşan Şükrü Çavuş ile Halit Paşa’yı, barışın mimarı İsmet İnönü ve kurtuluşunun mimarı Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle anarak başladı. Türkiye’nin köklü sorunlarına yönelik bugünden hazırladıkları eylem planları çözüm siuyasetini temsil ettiklerini belirten Başkan Özgöz, “Kavga etmeden, bağırmadan, çalışarak, dürüstlükle milletimizin birikmiş bütün sorunlarını çözeceğiz. Bu yorgun, yıpranmış, yasakçı, yolsuzluklara bulaşmış, halka yoksulluğu reva gören iktidarın artık gitmesi gerek” diye konuştu.