DEVA Partisi 'kültür turizm' eylem planına son şekli Bursa'da verdi

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı Bursa’da neredeyse her hafta bir Genel Başkan Yardımcısını ağırlayarak etkili saha ziyaretleri yapmaya devam ediyorlar.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi ülkenin tüm sorunlarını çözecek eylem planlarını arka arkaya açıklamaya devam ediyor.

Bilindiği gibi partinin Yerel Yönetimler Eylem Planı Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan tarafından 14 Nisan’da Bursa’da açıklanmıştı. Son olarak “Geçici Sığınmacılar ve Düzensiz Göçü Önleme Eylem Planı” geçen hafta açıklanmıştı. Bununla birlikte 15 eylem planı açıklanmış oldu. Eylül ayı sonuna kadar toplamda 22 eylem planı açıklanacak.

Bu kapsamda, bu hafta aileden siyasetçi, DEVA Partisi Kurucusu ve partinin Kültür Sanat ve Turizm politikalarından sorumlu Başkan Yardımcısı M. Helün Fırat 1 günlük program için Bursa’ya geldi.

Partinin kültür ve turizm olarak iki başlıkta eylem planları yakında açıklanacak. Planlara son hali Bursa’nın sorunları dikkate alınarak verildi.

DEVA Partililer oldukça yoğun bir program ile turizm profesyonelleri ile toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirerek sektörün sorunlarını ilgililerinden dinlediler.

Bursa izlenimleri hakkında konuşan M. Helün Fırat, Genel Başkan Ali Babacan ile Türkiye’de somut ve çözüm odaklı siyaseti temsil ettiklerini belirterek, Bugün yoğun bir program ile sektör temsilcileri ile bir araya geldik. "Türkiye kültür ve turizm cenneti ancak kötü yönetim yüzünden bu potansiyeli değerlendiremiyoruz. Bugün turizm ve kültür başkenti Bursa’nın çok detaylı bir fotoğrafını çektik. Yakında açıklanacak eylem planlarımızda Bursa önemli bir yer tutuyor. Çünkü Bursa çok yönlü bir şehir. Bursa’nın sorunlarını çözmek, birçok ilimizde yaşanan benzer sorunları çözecek" diye konuştu.

İl Başkanı Serkan Özgöz ise, sektör temsilcilerinden Bursa’da problemleri dinlediklerini belirterek, "Sektörün iyi bir vizyonla köklü bir dönüşüme ihtiyacı var. Otellerimizin doluluk oranı maalesef yüzde 43. Böyle bir sektör ayakta kalamaz. Ulaşım büyük dert. Türkiye’nin en güzide şehrine hava ve raylı sistem ulaşımı yok. Turist sadece günübirlik turlarla geliyor. Konaklamada ortalama gece sayısı sadece 1,8. DEVA Partisi olarak öncelikle ekonomi ve geçici sığınmacıların gönderilmesi olmak üzere Bursa’nın tüm sorunlarını çözecek adımlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.