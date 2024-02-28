DEVA Partili Oktay Gökkaya Karaköy esnafını dinledi

DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya İzmir Caddesi esnafını dinledi. İzmir Caddesi esnafı ile bir araya gelen Oktay Gökkaya “Esnafımız ekonomik açıdan zor günler geçiriyor. Yerel yönetimlerin yani belediyelerimizin yapmadığı işler birikmiş. Bir Nisan günü işin başına geçtiğimizde esnafımız, vatandaşımız ve Yunusemreli hemşehrilerimiz rahat nefes alacak” dedi.MANİSA (İGFA) - Çalışmalarına hız veren DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya İzmir Caddesi Karaköy civarında esnaf ile bir araya geldi. Esnafın en büyük sorunun kırmızı yol, otopark, trafik ve yol kenarına sabitlenmiş demirler olduğunu söyleyen Oktay Gökkaya sorunların çözümü için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen başkan ile işbirliği yapacağını ve sorunların çözümü için girişimde bulunacağını söyledi. DEVA Partisi Yunusemre Belediye Başkan Adayı Oktay Gökkaya “Karaköy civarında esnaf vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Esnaf vatandaşlarımızın sorunları birikmiş. Belediye sorunlara çözüm üretmemiş. Yol kenarında bulunan sabit demirlerin esnaf vatandaşımıza çok zararı var. Kırmızı yolun iptali ve yol kenarındaki demirlerin kaldırılması için 1 Nisan gününü bekliyoruz. Biz yetkiyi aldığımızda büyükşehir belediyesine girişimde bulunacağız. Kırmızı yolun iptali ve yol kenarındaki demirlerin kaldırılması için girişimde bulunacağız ve olayın takipçisi olacağız. Ayrıca esnafımızın otopark ve trafik sorunları var . Bu konuda da girişimlerimiz olacaktır” dedi.