DEVA Partili Bilgiç, Dışişleri'ni uyardı

DEVA Partisi Genel Başkanlık Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Koordinatörü Abdurrahman Bilgiç, Türkiye ile Libya Ulusal Birlik Hükûmeti arasında 3 Ekim’de imzalanan Mutabakat Belgesi’ni değerlendirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partili Abdurrahman Bilgiç, Libya’da Trablus Hükûmeti ile hidrokarbonlar alanında imzalanan mutabakat muhtırası üzerine yaptığı açıklamada Dışişleri Bakanlığı’na uyarılarda bulundu.

Bilgiç, “Eğer Mısır’ı ve Libya’daki Temsilciler Meclisi’ni ikna etme yolunu bulmazsanız, Yunanistan’a istismar ve propaganda imkânı tanırsınız. Dünyayı karşınıza alırsınız” dedi.

Sosyal medya hesabından video yayınlayan Bilgiç, Türkiye’nin Akdeniz’de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruması gerektiğini vurguladı.

https://twitter.com/A_Bilgic_/status/1577736533255327744

Hatırlanacağı gibi, Türkiye ile Libya’daki Ulusal Birlik Hükûmeti arasında mutabakat muhtırası imzalanmasının üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias dün yaptığı basın toplantısında “Avrupa Birliği, ABD, Almanya ve Mısır’ın Türkiye’nin uygulamalarını kınadığını görmekten memnunuz” açıklamasında bulunmuştu.