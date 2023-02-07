DEVA: OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni deprem gündemiyle acil toplantıya çağırdı.ANKARA (İGFA) - “Yaşadığımız felaket çok ağır ne yargı mensupları ne de vatandaşlar bu yargı süreçlerini takip edebilecek durumdalar” diyen DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, “Belli durumlar dışında sürelerin ve duruşmaların durması, gerekli diğer tedbirlerin alınması için TBMM acilen toplanmalıdır” ifadelerini kullandı.

’OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru’

Olağanüstü hâl ilanını da değerlendiren Yeneroğlu, “OHAL kararı gecikmeli de olsa doğru bir karar. Acil olarak tüm imkanlar bölgedeki ihtiyaçlar için seferber edilmeli. Felakete uğrayanların kurtarılması, temel ihtiyaçların karşılanması ile meydana gelen hasar ve zararın telafisi için gerekli tüm tedbirler acilen alınmalıdır" dedi.

https://twitter.com/myeneroglu/status/1622946741426302976