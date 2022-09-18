DEVA Mudanya'da 100 üyeye toplu katılım

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kurucu başkan Dilek Durak'ın yönetimiyle birlikte DEVA Partisi'nden toplu istifası ardından iki hafta önce İlçe Başkanlığı'na atanan Av. Tuncay Özdemir, 100 kişiyi partiye kazandırarak, gövde gösterisi yaptı. Mudanya İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen toplu üye kayıt ve rozet takdimine İl Başkanı Serkan Özgöz de katıldı.BURSA (İGFA) - DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı'na iki hafta önce atanması ardından zaman kaybetmeksizin saha faaliyetleri ile üye çalışmalarına başlayan Av.Tuncay Özdemir, 100 kişiyi partiye üye yaparak gövde gösterisinde bulundu.

Siyasetin büyük sorumluluk olduğuna dikkati çeken Mudanya İlçe Başkanı Av. Tuncay Özdemir, "Bu sorunları çözmek bizim boynumuzun borcu. Sizlerin partimize olan bu teveccühünü gördükten sonra bizler daha da gayretle çalışacağız. Hep birlikte Mudanya’mızı, Bursa’mızı ve ülkemizi içinde bulunduğu bu karanlık dönemden çıkaracağız" dedi.

Mudanya'daki toplu üye kayıt ve rozet törenine katılan DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz ise, önceki haftalarda Mudanya’da esnaf ve vatandaşlarımızla bir araya geldiklerini anımsatarak, esnafın artan maliyetleri kısmak, dükkânını açık tutabilmek için lambaları yakamaz hale geldiğini, vatandaşların ucuza ürün bulmak için akşam pazarına mahkum edildiğini tespit ettiklerini kaydetti. Vatandaşların 'Umudumuz Babacan' dediklerini kaydeden Özgöz, "Bizlerde gerek Mudanya’da gerek diğer ilçelerimizde bize duyulan bu teveccühü bir emanet bilip, bu teveccühü boşa çıkarmamak adına gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun DEVA iktidarında çok kısa sürede ülke düze çıkacak. Mudanya'da kısa zamanda büyük mesafe kateden İlçe Başkanımız Tuncay Özdemir’e ve Mudanya teşkilatına gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra yeni partililere rozetleri il ve ilçe yöneticileri tarafından törenle takıldı.