DEVA'lı Yeneroğlu'ndan Bakan Kirişci'ye 20 soru

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye orman yangınlarına dair alınan tedbirleri sordu.ANKARA (İGFA) -DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye orman yangınlarına dair alınan tedbirleri sorduğu yazılı basın açıklaması yaptı.

Geçen yıl yaşanan orman yangınlarının bilançosunun ağır olduğunu anımsatan Yeneroğlu, sıkı tedbirler alınması yönünde uzmanların uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Yeneroğlu, Kirişçi’ye şu 20 soruyu yöneltti:

"* Ormanlarda yollar ve yerleşim alanları yakınlarındaki yanıcı madde yükü, denetimli yangınlarla azaltılmış mıdır?

* Mevcut elektrik nakil hatları, çöplükler, maden ocakları, oteller gibi tesislerin yangın risk denetlenmesi yapılmış mıdır?

* Ormanlardan ormancılık dışı uygulamalara verilen izinlerin miktarı her geçen gün artmakta olup bu tesisler orman yangınlarına yol açabilmektedir. Örneğin geçen yıl 37 bin hektar orman alanı elektrik nakil hatları nedeniyle yanmıştır. Orman yangını riskini yükselten bu gibi tesislere izin verilmesine devam edilecek midir?

* Yangın müdahale yollarının genişletilme ve bakım çalışmaları tamamlanmış mıdır? Tamamlanmadıysa ne zamana kadar tamamlanacaktır ve yangın sezonunda müdahale yolları yeterli olacak mıdır? Yangına müdahale edecek hava ve kara araçlarının lojistik destek hazırlıkları, yeterli düzeyde yangın eğitimli personel ihtiyacı ve yakıt ikmali tamamlanmış mıdır?

* Orman yangını işçisi sayısı yeterli midir? 2022 başında 10 bin orman işçisi alımı yapılacağı açıklanmış, ancak 5 bin işçi alımı gerçekleşmiştir. Bu durum yangınlarla mücadeleyi aksatacak mıdır?

* Yeni alınan orman işçilerinin eğitimleri yangın mevsimi öncesinde tamamlanıp görevlerine başlamışlar mıdır?

* OGM orman yangınlarını söndürme çalışmalarında 100 bin yangın gönüllüsü, mahkûmlar ve askerlerden yararlanılacağını açıklamıştır?



* Yangın riski yüksek olan özellikle temmuz ve ağustos aylarında odun üretimi gibi rutin ormancılık faaliyetlerine devam edilecek midir?



* Erken müdahale için ne tür eylemler planlanmıştır? Erken uyarı sistemleri mevcut mudur ve etkin kullanımı nasıl sağlanmaktadır?



* Can kayıplarının önlenmesi amacıyla ormanlık bölgelerdeki yerleşim yerlerinin tahliye planları tamamlanmış mıdır?



* Orman yangınları ile mücadele için ne kadarlık bir bütçe ayrılmıştır?



* Belediyeler ve diğer kurumlarla araç takip sisteminin ortaklaştırılması, iletişim altyapısının oluşturulması, itfaiyelere orman yangınlarına ve OGM personeline yerleşim yangınlarına müdahale konusunda eğitimler verilmesi gibi çalışmalar yapılmış mıdır?



* Orman yangınlarından sorumlu olan yangın amirleri dışındaki bakan, bakan yardımcısı, milletvekili gibi doğrudan yangınlara müdahale konusunda yetkisi ve bilgisi olmayanların yangınlara müdahalesinin engellenmesi için adımlar atılmış mıdır?



* Yangın esnasında kamuoyuna doğru bilgi aktarılması için bir iletişim masası oluşturulması konusunda bir hazırlık bulunmakta mıdır?

* Yanan alanların yeniden ormanlaştırılmasında kullanılmak üzere tohum toplanmış ve tohum stokları arttırılmış mıdır?