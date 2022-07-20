DEVA'lı Yeneroğlu mahkeme kararlarını Bakan Soylu'ya sordu

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, OHAL KHK’larıyla İçişleri Bakanlığı’ndaki görevinden ihraç edildikten sonra mahkemelerden göreve iade kararı alan insanların durumunu Bakan Süleyman Soylu’ya sordu.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, uygulanmayan mahkeme kararlarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sordu.

Kendisine yargı kararlarının uygulanmadığına ilişkin şikayetlerin ulaştığını söyleyen Milletvekili Yeneroğlu, TBMM’ye sunduğu soru önergesinde kanuna göre bu yargı kararlarının otuz gün içinde uygulanması gerektiğini ifade etti.

‘YASAL SÜRE İÇERİSİNDE UYGULANMAMIŞ KAÇ İDARİ YARGI KARARI VAR?’

Yeneroğlu, Soylu’ya şu soruları sordu:

“Bakanlığınızca gerek 375 sayılı KHK kapsamında gerekse OHAL KHK’ları ile kamu görevinden çıkarma kararları hakkında idari yargı tarafından verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararlarından 30 günlük yasal süre içerisinde uygulanmayan kararlar mevcut mudur?

Mevcut ise yasal süre içerisinde uygulanmamış kaç adet idari yargı kararı vardır?

Yasal süresi içerisinde uygulanmayan idari yargı kararları mevcut ise Türk Milleti adına karar veren mahkemelerin kararlarını uygulamamaya dair oluşturulan kurum teamülü nasıl oluşmuştur?

İçişleri Bakanı olarak, idari yargı kararlarının uygulanmamasına yönelik yazılı veya şifahi bir talimat veya izin verdiniz mi? Verdiyseniz bunun yasal dayanağı nedir?