DEVA'lı Fırat'tan Cennet Koyu tepkisi! Halkın mirası inşaat çetelerine pay ediliyor!

DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı M. Helün Fırat Bodrum Cennet Koyu’nda süren inşaata tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Bodrum Cennet Koyu’nda süren inşaata tepki gösteren DEVA Partisi Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı M. Helün Fırat, kamuoyunun şiddetli itirazlarına ve kanunlara rağmen inşaat faaliyetlerinin devam ettiğini söyledi.

Fırat, halkın mirasının inşaat çetelerine pay edildiğini savundu.

Cennet Koyu’nun cehenneme dönmemesi gerektiğini vurgulayan Fırat, Cennet Koyunu yapılaşmaya açmanın yalnızca iktidara yakın şirketlere para kazandırılması ve toplumun ortak menfaatlerinin hiçe sayılması anlamına geldiğini belirterek, "Halbuki, Cennet Koyu arkeologların ve uzmanların çalışmalarıyla kültür turizmine kazandırıldığında ülke ekonomisine çok daha büyük ve sürdürülebilir katkılar sağlayacaktır. Piyasa fiyatından çok daha aşağı bedellerle iktidara yakın şirketlere ihale edilen Cennet Koyu’nda, devlet bankasından alınan kredilerle finanse edilmek suretiyle otel inşaatına başlandığı biliniyor. Sanayicisine, çiftçisine, ihracatçısına, esnafına, kısaca üreticisine kredi verirken sırtını çeviren kamu bankaları, konu iktidara yakın müteahhitlerin ihaleleri olduğunda bir anda kredi verme makinesine dönüşüyor. Üstelik bu kredilerin geri ödemelerini de tahsil edemeyip zararını vatandaşın sırtına yıkıyor" diye konuştu.

‘İKTİDAR HALKIN MİRASINI BİR HİÇE DEĞİŞİYOR’

“Ortak miras, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına aittir. İnşaat şirketlerine peşkeş çekilemez" diyen Fırat, "İktidar, halkının mirasını bir hiçe değişiyor. Devletin en üst makamlarında görev yapan ve toplumun menfaatlerini korumakla mükellef yöneticilerin, ülkemizin ortak miraslarını inşaat çetelerine, lüks zincirlere pay etmesi ihanettir. Kanun tanımazlığın gündelik alışkanlığa dönüştüğü bu tavrı kabul etmiyoruz" diyerek asıl görevi kültür varlıklarını korumak olan başta Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumları görevlerini derhal yerine getirmeye davet etti.

‘BU SUÇA DUR DİYECEĞİZ’

Fırat, “DEVA Partisi olarak, Anayasayı ve ilgili diğer kanunları ihlal eden, mahkeme kararlarını tanımayan ve tarihine, doğasına, toprağına sahip çıkmaya çalışan insanlarımızı göz ardı eden, toplumun ortak menfaatlerini hiçe sayan siyasal iktidarı ve ilgili bakanlık yetkililerini uyarıyoruz. Cennet Koyu’ndaki inşaat faaliyetleri acilen durdurulsun. Bu suça dur diyeceğiz" diye konuştu.