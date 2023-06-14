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DEVA'lı Dalgın, yapay zeka teknolojisiyle TBMM'ye önerge verdi

SİYASET 14.06.2023, 18:41
DEVA'lı Dalgın, yapay zeka teknolojisiyle TBMM'ye önerge verdi

Türkiye’de ilk kez bir milletvekili, Meclis çalışmalarında yapay zeka teknolojisinden faydalanarak soru önergesi hazırladı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın yanıtlaması için verdiği soru önergesini OpenAI tarafından geliştirilen ve yapay zekaya dayalı sohbet robotu Chat GPT ile yazdı.

Önergenin konusu da yapay zeka oldu.

Dalgın, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu soru önergesinde “insan-robot işbirliği (Cobot) hem yeni fırsatlar sunmakta hem de muhtemel risklere yol açmakta” ifadelerine yer verdi.

YENİLİKÇİ SİYASET VURGUSU

Dalgın, konuyla ilgili açıklamasında “Siyaseti zenginleştirmenin iki yolu var. Bir tanesi, siyaseti topluma açmak. Web sitemiz üzerinden vatandaşlarımızdan soru önergesi ve kanun teklifi ile alakalı önerilerini alıyoruz. Bir diğeri, siyaseti yeniliklere açmak. Yapay zeka çok çeşitli alanlarda karar vermeye destek olması için kullanılıyor. ‘Bir soru önergesine niye destek olmasın?’ diye düşündüm. Dünyada önce teknoloji değişiyor. Arkasından ekonomi, onun da arkasından toplumsal hayat değişiyor. Siyaset toplumun gerisinde kalıyor” ifadelerini kullandı.

Soru önergesinin hazırlık aşamasıyla ilgili konuşan Dalgın, “Önce Chat GPT’ye kendimi tanıttım. Dijital dönüşüm ve teknoloji alanındaki Yarına Atılım eylem planlarımızı anlattım. ‘Gel bakalım, Türkiye’deki yapay zeka stratejileriyle ilgili sorularını sor’ dedim. Buradaki amacımız; teknoloji kullanımını siyasete kazandırmak ve yeni dönem konusunda vatandaşımızın bilincinin artmasına vesile olmak” dedi.

İŞTE O SORULAR

Dalgın ile CHAT GPT, yapay zekayla ilgili şu soruları sordu:

    Ülkemizdeki mevcut yapay zeka altyapısı ve yeteneklerine dair kapsamlı bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa, sonuçlar kamuoyu ile ne zaman paylaşılacaktır?     Hükümet, yapay zeka teknolojilerinin gelişimini teşvik etmek ve bu alandaki yeteneklerimizi geliştirmek için ne gibi politikalar izlemeyi planlamaktadır? Yapay zeka alanında yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve yetenek geliştirme programlarına yönelik ne gibi adımlar atılmıştır veya atılması planlanmaktadır? Bu alanda yetenekli bireyleri ve girişimleri teşvik etmek için ne gibi burs, hibe ve diğer finansal destek mekanizmaları düşünülmektedir?     Yapay zekanın etik ve güvenlik konularında ortaya çıkan zorlukları ele almak için hükümetin bir planı veya stratejisi var mıdır? Türkiye'de yapay zekanın sosyal ve ekonomik etkilerini değerlendirecek ve ilerlemesini düzenleyecek bir düzenleyici kurum veya çerçeve düşünülüyor mu?     Yapay zeka teknolojilerinin ulusal güvenlik ve savunma stratejilerine entegrasyonu ile ilgili hükümetin bir planı var mıdır?     Yapay zeka ve diğer ileri teknolojilerin gelişimini desteklemek için dijital altyapımızda (internet hızı, fiber optik ağlar, veri merkezleri vb.) ne gibi iyileştirmeler planlanmaktadır?

    Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinde uluslararası işbirliği ve ortaklık stratejisi nedir? Avrupa Birliği ile ‘tek dijital pazar’ alanında yapay zeka ve diğer ileri teknolojiler konusunda müzakereler ne durumdadır?

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