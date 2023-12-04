Son Dakika

DEVA Kayseri'de iki adayını açıkladı

SİYASET 04.12.2023, 06:59
DEVA Kayseri'de iki adayını açıkladı

DEVA Parti Kayseri'nin Pınarbaşı ve Özvatan ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde her il, ilçede kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan DEVA Partisi’nde 20 Kasım’da başlayan, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler seçimlerine yönelik aday adaylığı başvuru süreci 29 Aralık’a kadar devam ederken Ankara’da gerçekleştirilen “Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında” Genel Başkan Ali Babacan, Pınarbaşı ve Özvatan ilçeleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. Pınarbaşı ilçesinde partinin ilk kurulduğu yıldan itibaren ilçede teşkilatlanma çalışmalarını yürüten ve kurucu ilçe başkanı olan Fazıl Demircioğlu partisinin Pınarbaşı’da Belediye Başkan Adayı olurken, Özvatan’da partinin kurucu ilçe başkanı olarak atanan Şahin Çağrı Belediye Başkan Adayı oldu.

Aday tanıtım toplantısında Partinin Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Demircioğlu: “Bugun ilk etap adayların açıklanması programında Kayseri’den açıklanan ilk ilçe başkan adayı olmanın heyecanını yaşamaktayım. Pınarbaşı için daha yaşanabilir, daha güzel bir gelecek vaat eden bir misyonla Ali Babacan’ın liderliğinde DEVA Partisinin resmi belediye başkan adayı oldum. Yıllardır göz ardı edilen transit bir konumda olup hak ettiği değere bir türlü ulaşamayan yahut ulaştırılmayan güzide ilçemiz Pınarbaşı’yı daha iyi bir yere taşımak, bölge vatandaşının sorunlarına çözüm odaklı hizmetler sunmak için kolları sıvadım. Bu şehirde doğmuş, yıllardır bu şehirde yaşayan bir birey olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Pınarbaşı’yı herkesin düşlerde özlediği o eski günlerdeki canlılığına kavuşturmak için çıktığım bu yolda temel ilkelerim, şeffaflık, katılımcılık ve adalet üzerine kurulu bir yönetim anlayışıdır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan, tarım ve hayvancılığa, çevre düzenlemesinden alt yapıya varana kadar bir çok alanda kaliteli hizmetler sunarak, şehrimizi çağdaş standartlara ulaştırmak için çaba göstereceğim. Bu yolda değerli Pınarbaşılı hemşehrilerimden destek bekliyorum. Birlikte daha güzel bir Pınarbaşı için güçlerimizi birleştirelim. Pınarbaşı’yı Şimdi Belediyecilikte Atılım Zamanı diyerek DEVA Belediyeciliği ile tanıştıralım ve örnek bir ilçe haline getirelim” dedi.

Özvatan Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Çağrı ise şunları söyledi: “Partimizin kendi adımızla şanımızla yerel seçimlerde yer alıyoruz kararı ile birlikte aday adaylığına niyet ettim ve bugün Ankara’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Genel Başkanımız Ali Babacan tarafından adaylığım açıklandı. Bunun için mutluyum. Özvatan’ı DEVA Partisi ile tanıştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Artık Özvatan yeni bir yüzü yeni bir yönetimi hak ediyor. Değişim için atılım için kolları sıvadık. Değerli Özvatanlı hemşehrilerim, bu şehir bizim ve hepimizin ortak bir sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluğu taşıyarak, birlikte daha güzel bir Özvatan inşa etme çağrısında bulunuyorum. Her kesimi kucaklayan şeffaf ve adil yönetim anlayışı ile hareket edecek bir belediye başkan adayı olarak, ilçemizdeki potansiyeli en üst düzeye

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 37
2. Fenerbahçe 13 34
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 14 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Kasımpasa 14 21
8. Rizespor 14 21
9. Antalyaspor 14 20
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 14 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 13 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Pendikspor 14 13
17. Başakşehir 14 12
18. Samsunspor 14 11
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 14 29
3. Bandırmaspor 14 26
4. Göztepe 14 26
5. Bodrumspor 14 24
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 14 19
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Boluspor 14 16
13. Ümraniye 14 15
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 14 12
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 33
2. Liverpool 14 31
3. M.City 14 30
4. Aston Villa 14 29
5. Tottenham 14 27
6. Newcastle 14 26
7. M. United 14 24
8. Brighton 14 22
9. West Ham United 14 21
10. Chelsea 14 19
11. Brentford 14 19
12. Crystal Palace 14 16
13. Wolves 14 15
14. Fulham 14 15
15. Nottingham Forest 14 13
16. Bournemouth 14 13
17. Luton Town 14 9
18. Everton 14 7
19. Burnley 14 7
20. Sheffield United 14 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 15 21
9. Valencia 15 19
10. Getafe 15 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Deportivo Alaves 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Mallorca 15 11
17. Cadiz 14 11
18. Celta Vigo 14 8
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4