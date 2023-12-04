DEVA Kayseri'de iki adayını açıkladı

DEVA Parti Kayseri'nin Pınarbaşı ve Özvatan ilçe belediye başkan adaylarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde her il, ilçede kendi adaylarıyla seçime girme kararı alan DEVA Partisi’nde 20 Kasım’da başlayan, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler seçimlerine yönelik aday adaylığı başvuru süreci 29 Aralık’a kadar devam ederken Ankara’da gerçekleştirilen “Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında” Genel Başkan Ali Babacan, Pınarbaşı ve Özvatan ilçeleri için belediye başkan adaylarını açıkladı. Pınarbaşı ilçesinde partinin ilk kurulduğu yıldan itibaren ilçede teşkilatlanma çalışmalarını yürüten ve kurucu ilçe başkanı olan Fazıl Demircioğlu partisinin Pınarbaşı’da Belediye Başkan Adayı olurken, Özvatan’da partinin kurucu ilçe başkanı olarak atanan Şahin Çağrı Belediye Başkan Adayı oldu.

Aday tanıtım toplantısında Partinin Pınarbaşı İlçe Belediye Başkan Adayı Demircioğlu: “Bugun ilk etap adayların açıklanması programında Kayseri’den açıklanan ilk ilçe başkan adayı olmanın heyecanını yaşamaktayım. Pınarbaşı için daha yaşanabilir, daha güzel bir gelecek vaat eden bir misyonla Ali Babacan’ın liderliğinde DEVA Partisinin resmi belediye başkan adayı oldum. Yıllardır göz ardı edilen transit bir konumda olup hak ettiği değere bir türlü ulaşamayan yahut ulaştırılmayan güzide ilçemiz Pınarbaşı’yı daha iyi bir yere taşımak, bölge vatandaşının sorunlarına çözüm odaklı hizmetler sunmak için kolları sıvadım. Bu şehirde doğmuş, yıllardır bu şehirde yaşayan bir birey olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Pınarbaşı’yı herkesin düşlerde özlediği o eski günlerdeki canlılığına kavuşturmak için çıktığım bu yolda temel ilkelerim, şeffaflık, katılımcılık ve adalet üzerine kurulu bir yönetim anlayışıdır. Eğitimden istihdama, ulaşımdan, tarım ve hayvancılığa, çevre düzenlemesinden alt yapıya varana kadar bir çok alanda kaliteli hizmetler sunarak, şehrimizi çağdaş standartlara ulaştırmak için çaba göstereceğim. Bu yolda değerli Pınarbaşılı hemşehrilerimden destek bekliyorum. Birlikte daha güzel bir Pınarbaşı için güçlerimizi birleştirelim. Pınarbaşı’yı Şimdi Belediyecilikte Atılım Zamanı diyerek DEVA Belediyeciliği ile tanıştıralım ve örnek bir ilçe haline getirelim” dedi.

Özvatan Belediye Başkan Adaylığı açıklanan Çağrı ise şunları söyledi: “Partimizin kendi adımızla şanımızla yerel seçimlerde yer alıyoruz kararı ile birlikte aday adaylığına niyet ettim ve bugün Ankara’da gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Genel Başkanımız Ali Babacan tarafından adaylığım açıklandı. Bunun için mutluyum. Özvatan’ı DEVA Partisi ile tanıştırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Artık Özvatan yeni bir yüzü yeni bir yönetimi hak ediyor. Değişim için atılım için kolları sıvadık. Değerli Özvatanlı hemşehrilerim, bu şehir bizim ve hepimizin ortak bir sorumluluğu altındadır. Bu sorumluluğu taşıyarak, birlikte daha güzel bir Özvatan inşa etme çağrısında bulunuyorum. Her kesimi kucaklayan şeffaf ve adil yönetim anlayışı ile hareket edecek bir belediye başkan adayı olarak, ilçemizdeki potansiyeli en üst düzeye