DEVA Karaman İl Başkanı Demirer'e saldırıya Bursa'dan kınama

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, Karaman İl Başkanı Burak Demirer’e MHP’liler tarafından yapıldığı öne sürülen saldırıyı kınayarak, “Siyasi şiddete vatandaşların en güzel cevabı sandıkta verecektir” dedi.BURSA (İGFA) - DEVA Karaman İl Başkanı Burak Demirer, iki gazeteci, birkaç esnaf ve teşkilat mensupları ile birlikte iken MHP Karaman Merkez İlçe Başkanı liderliğinde içinde MHP teşkilatlarından da isimlerin olduğu 8-10 kişilik bir grubun saldırısına uğradığı iddia edildi.

Saldırının İl Başkanı Burak Demirer’in yapacağını duyurduğu “Karaman’da MHP’li iMeclis Üyelerinin himayesinde kaçak yapılar iddialarının aydınlatılması” konulu basın açıklaması yüzünden yapıldığı öne sürüldü.

Olayda İl Başkanı Burak Demirer ve Gazeteci Hüseyin Ölger ağır şekilde yara aldı.

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Serkan Özgöz, bir önceki gün Genel Başkan Ali Babacan’ın Denizli’de protesto edilmeye çalışıldığı, bugün de bu üzücü olayın yaşandığını belirterek, “Karaman İl Başkanımız ile görüştüm. Durumu çok şükür iyi. Şikayette bulunacaklar. Olay yargıya intikal edecek. Ancak Türkiye’nin içine sokulmak istediği siyasi ortam endişe verici. Siyasi şiddete halkımız en güzel cevabı inşallah sandıkta verecek” diye konuştu.

Başkan Özgöz, “Birileri çok rahatsız olduğuna göre demek ki doğru yoldayız.Bizler halkın yanında durmaya ve hakkı savunmaya devam edeceğiz” dedi.