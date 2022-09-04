DEVA Genel Başkan Yardımcısı Edirne Keşan'da saha çalışması yaptı

DEVA Partisi heyeti Keşan’a gelerek pazaryerinde ziyarette bulunarak esnaf ve vatandaşlar ile görüşerek sorunlarını dinledi. 2023’de yapılacak seçimlerde destek istedi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, DEVA Edirne İl Başkanı Kerem Arda ve DEVA Keşan İlçe Başkanı Kerem Harmanlı, Keşan’da vatandaşı ve esnafı dinledi, Kent Konseyi’ni ziyaret etti.

Partililer pazaryerini ziyaretlerinde hem DEVA Partisi broşürlerini dağıttı, hem de Genel Başkan Ali Babacan'ın selamlarını ileterek vatandaştan 2023 seçimlerinde destek istedi.

Keşan'a gelerek şehir içinde esnaf ziyareti yapan DEVA Partililer, daha sonra Keşan Kent Konseyi'ne geçti.

Burada inşaatı devam eden Saros FRSU Limanı'nda şimdiye kadar geçen süreç ve yaşananlar hakkında konsey yönetim kurulu ve Saros Gönüllüleri Platformu üyelerinden bilgi alan partililere sunumu Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz yaptı. Limanın inşaatı sürecince şimdiye kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın halkın görüşlerinin alınmadığını söyledi.

Karagöz, 2018 yılındaki ilk duyuru ile başlayan, ardından ÇED süreçleri ve mahkemeler ile Mecidiye ve Keşan'dan liman inşaatında kullanılmak üzere taş kırma işlemlerini DEVA Partisi heyetine detaylıca aktardı.

Partililer ve çevreciler arasında geçen konuşmaların ardından DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen değerlendirmede bulundu.

Konu hakkında soru önergesi verildiğini belirten Ekmen, gerekli bildirimler yapılacağını belirterek, "İnşaat bitse bile buranın bu amaç ile kullanılmaması gerekir. Bu dönemde yapılan en büyük hilelerden biri, bir takım uluslararası tahkim yollarını yetkilendirerek, Türk hukukunu devre dışı bırakmak. Karşılarında güçlü bir siyasi irade görürlerse onlar da uzun vadeli menfaatlerini göz önüne alarak anlaşma yoluna gidebilirler. Umutsuz olmamak gerek" diye konuştu.