DEVA Gençlik: İntihar olaylarının peşini bırakmayacağız

Akdeniz Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK yurtlarında üç öğrencinin (Halil Gülçan, Muhammet Emre Kandemir, Muhammed Kaya) bir ay içinde intihar etmesi DEVA Partisi’ni harekete geçirdi.ANKARA (İGFA) - KYK yurtlarında bir ay içinde gerçekleşen intihar olaylarıyla ilgil DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Avukat Doğa Şanlıoğlu, intihar olaylarının peşini bırakmayacaklarını söyledi.

Olayların aydınlatılması çağrısında bulunan Şanlıoğlu yaptığı açıklamada, intihar vakalarını gündemde tutmaya devam edeceklerini kaydetti.

“Tek bir genç arkadaşımızın hayatı bile paha biçilemezken aynı yerleşkeden gelen peş peşe intihar haberleri ciddi bir şekilde araştırılmalıdır" diyen Şanlıoğlu, "Olayın bütün boyutlarıyla araştırılması için yetkilileri acilen görevlerine davet ediyorum. Uzun süredir öğrenci yurtlarında kalan genç arkadaşlarımızın sorunlarını ve intihar vakalarını gündemde tutuyoruz ve tutmaya da devam edeceğiz. Bizler DEVA Partisi olarak Akdeniz Üniversitesinde gerçekleşen intihar olayları aydınlatılana kadar bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

Şanlıoğlu, açıklamasında, kötü yönetimin sebep olduğu buhran ortamında hayatlarına devam etmeye çalışan binlerce genç arkadaşın bugünlerini zor idame ettirdiği ve yarınlara dair hayal dahi kuramadığını belirterek, "Gençlerimizin hayallerini yıkan bir kötü yönetim düzeni ile karşı karşıyayız. Geleceklerine dair hayal dahi kuramayan gencecik arkadaşlarımız hayatlarına son veriyor. Kötü yönetim artık telafisi olmayan sonuçlar doğurmaya başlamıştır. DEVA Partisi olarak öncelikle gençlerin temel sorunlarını çözmemiz gerektiğine inanıyoruz. Öğrenci yurtlarını çağın gerekliliğine göre tekrar tasarlayacağız. Öğrencilere konforlu hayat alanları oluşturacağız. Her alanda üretim ve istihdam olanaklarını artıracağız. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak gençlerin emeklerinin karşılığını aldığı bir sistem oluşturacağız" görüşlerine yer verdi.