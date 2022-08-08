DEVA'dan siyasilere 'Bingöl Şehir Stadyumu' çağrısı

DEVA Partisi Bingöl İl Başkanı Mikail Kovalar, bir türlü yapılamayan Şehir Stadyumu hakkında siyasileri göreve davet etti.DEVA PARTİLİ MİKAİL KOVALAR: BİNGÖL DE ŞEHİR STADYUMU NE ZAMAN YAPILACAK?

Express Haber / BİNGÖL (İGFA) - Bingöl il Başkanı Mikail Kovalar, Bingöl de seçim dönemin de iktidarın gençlere sözünü verdiği ancak halen yapılmayan şehir stadyumu hakkın da sosyal medya hesabından siyasileri göreve davet etti.

Mikail Kovalar yaptığı açıklamada "AK Parti Bingöl Milletvekilleri, Belediye Başkanı, İl Başkanı ve Teşkilatları 2019 yerel seçimler öncesi Bingöl gençliğine verdiği vaatler arasında Şehir Stadyumu vardı.Google’daki görsellerden alınan stadyumun gerçeği ne zaman yapılacak? Bir çok vaatle ve özür dilemeye davet ediyorum" dedi.