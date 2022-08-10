DEVA'dan Diyarbakır Valiliği'ne 'eşitlik' çağrısı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Diyarbakır İl Başkanı Av. Cihan Ülsen, iki defa talep etmelerine rağmen kendilerine dönüş yapmayan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'ya sosyal medya hesabı üzerinden 'eşit mesafe' çağrısı yaptı.Express Haber / DİYARBAKIR (İGFA) - DEVA Diyarbakır İl Başkanı Av. Cihan Ülsen, Diyarbakır Valiliği'ne iki kez görüşme talebinde bulunduklarını ve ancak taleplerine hiç bir şekilde dönüş yapılmaması üzerine sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Başkan Ülsen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Merkezi yönetimi temsil eden Valiliğin bütün siyasi partilere eşit mesafede olması gerekmektedir. DEVA Partisi Diyarbakır il teşkilatı olarak, iki defa randevu talep etmemize rağmen, Diyarbakır Valiliği tarafından randevi taleplerine karşılık vermedi. Umarım en kısa sürede bu ayrımcı tutum sona erdirilir" ifadelerine yer verdi.