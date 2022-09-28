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DEVA'dan çocuklara beslenme yardımı
SİYASET 28.09.2022, 13:17
DEVA Partisi, çocukların beslenme çantalarını dolduramamalarına dikkat çeken etkinlik gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi'nin genel başkan yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Nazlı Seda Vural, parti kurucusu Kadriye Esra Aygün ve genel başkan Ali Babacan’ın eşi Zeynep Babacan, Ankara’nın Mamak ilçesinde masa açarak öğrencilere beslenme yardımında bulundu.
DEVA Partililer, çocuklara simit ve meyve suyu ikram etti.
Partiden yapılan açıklamada çocukların yetersiz beslenmesinin hem kendilerine hem de topluma zarar verdiği belirtildi.
https://youtu.be/i0H70ooRrfw
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