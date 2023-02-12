DEVA'dan afet döneminde 'kesintisiz eğitim' çağrısı

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, depremin ardından uzaktan eğitim kararına dönülmesine tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - "Kesintisiz eğitim ve öğretime ekmek gibi, su gibi muhtacız” diyen DEVA Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, okulları açık tutacak önerilerini sıraladı.

Ergen, misafir öğrenci kabul edecek üniversitelerin depremzede öğrencilerin tercihine sunulmasını önerdi.

Çok zor bir dönemden geçildiğinin altını çizen Ergen, "Böylesi bir dönemde kesintisiz eğitim ve öğretime ekmek gibi, su gibi muhtacız. Travmaların üstesinden gelmenin en önemli yolu normalleşmedir. Hayatı normalleştirmenin en önemli aracı da eğitim sürecidir. Afetlerde ilk eğitimi feda edersek daha çok afetle karşılaşmaya devam ederiz" dedi

Örgün eğitim sürecindeki herkesin kendini psikolojik olarak güvende hissettiğini ifade eden Ergen, "Örgün eğitimdeki çocuklar ve gençler, gerçek yaşamın içinde olduklarını anlayıp hayata dört elle sarılırlar. Öğrencilerin hedeflerine ara vermeden devam etmeleri, onların hayata daha güçlü tutunmalarını sağlar. Hele hele, depremzede arkadaşlarımızın gözlemlenmesi ve onlara anında geribildirim ile sağaltım sağlanması örgün ortamda kolaylaşır" diye konuştu.

‘UZAKTAN EĞİTİM KARARINDAN VAZGEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM’

Ergen, “Uzaktan eğitim ile hiçbir öğrencinin iç ve dış dünyalarını anlayamazsınız. Hiç kimseye destek olamazsınız. Öğrencileri kendi kaderlerine terk edersiniz. Onları yalnızlığa iter, uzmanlardan mahrum bırakırsınız. Onun için iktidara bir çağrıda bulunuyorum. Sadece DEVA Partisi adına değil, daha dün deprem bölgesindeki yıkımı yerinde gören bir vatandaş olarak konuşuyorum. İktidarı, uzaktan eğitim kararından vazgeçmeye çağırıyorum" dedi.