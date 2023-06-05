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DEVA'da il başkanları görevine dönüyor

SİYASET 05.06.2023, 18:26
DEVA'da il başkanları görevine dönüyor

DEVA Partisi’nde milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundukları için istifa eden 26 il başkanından 20'si görevlerine geri dönerken, 6 il başkanının yerine ise yeni isimler atandı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi'nin genel merkezinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu, milletvekili seçimleri dolayısıyla il başkanının görevinden ayrıldığı toplam 26 ilde yeniden atamalar yapıldı.

Yapılan atamalara göre, Ağrı’da Murat Dağtekin, Aksaray’da Necati Coşkuner, Batman’da Melik Müjdeci, Çanakkale’de Abdullah Berkan Karaca, Düzce’de Murat Caymaz, Edirne’de Kerem Arda, Hakkâri’de İbrahim Piruzbeyoğlu, Hatay’da İlker Eker, Iğdır’da Yusuf Aslan, Isparta’da Şayeste Özer, Kars’ta Güven Özen, Kütahya’da Yalçın Can, Manisa’da Cansın Tunçdirek, Nevşehir’de Hasan Hüseyin Berber, Niğde’de Mevlüt Gümüş, Rize’de Muhammet Avcı, Samsun’da Kebire Birer Türk, Siirt’te Umut Dayanan, Uşak’ta Yusuf Burak Erol ve Zonguldak’ta Fatih Keleş DEVA Partisi il başkanı olarak görevlerine devam etmesi kararlaştırıldı.

6 il başkanının yerine ise yeni isimler atandı.

Buna göre; Bilecik’te Burak Sel, Kahramanmaraş’ta Yakup İncegül, Kilis’te Abdullah Sakar, Malatya’da Sinan Akıncı, Yalova’da Davut Cengiz ve Yozgat’ta Mustafa Bulut DEVA Partisi il başkanlığı görevine getirildi.

DEVA Partisi’nde adaylık için istifa nedeniyle boşalan illerin başkanlarının atama işlemi devam edeceği ve atamaların kısa sürede tamamlanacağı duyuruldu.

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