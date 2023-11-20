DEVA'da aday adaylığı maratonu başladı

DEVA Partisi 29 Aralık’a kadar sürecek yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvuru süreci ile ilgili detayları paylaştı.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Sözcüsü ve Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin, partisinde 20 Kasım itibariyle başlayan ve 29 Aralık 2023’e kadar devam edecek mahalli idareler seçimlerine yönelik aday adaylığı başvurularına ilişkin detayları açıkladı.

Başvurular; 30 büyükşehir ve 51 il belediye başkanlıkları aday adaylığı için yalnızca Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na; ilçe ve belde belediye başkanlığı aday adaylığı için Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı ile bağlı bulduğu il ve ilçe başkanlıklarına; il genel meclisi aday adaylığı başvuruları ise Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı ve bağlı bulundukları il başkanlıklarına; belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları Genel Merkez Seçim İşleri Başkanlığı’na ve bağlı bulundukları il ve ilçe başkanlıklarına doğrudan yapılabilecek.

BAŞVURU ÜCRETLERİ

Şahin; tüm kademelere yönelik aday adaylığı başvurularında 1000 TL dosya bedeli talep edilecek olup, kadınlardan, 18-30 yaş arası gençlerden, engellilerden ve deprem bölgesinde yaşayanlardan bu ücretin yarısının alınacağını ve 14 Mayıs 2023 seçimleri için DEVA Partisi’nden milletvekili aday adaylığı başvurusu yapanların herhangi bir başvuru ücreti ödemeyeceğini açıkladı.

Aday belirleme sürecine ilişkin detayları da duyuran Şahin, “Aday adayı olan müracaat sahibi isimler arasından 30 büyükşehir ve 51 il belediye başkanı adayı olacak ismin belirlenmesine Genel Merkez Yönetim Kurulumuz karar verecek, ilçe ve belde belediye başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan müracaatlara ise yine DEVA Partisi tüzüğü gereğince kurulan 18 ayrı komisyon çalışması sonucunda ilçe ve il teşkilatlarının da görüşü alınmak suretiyle karar verilecektir” dedi.

KADINLARA DAVET

Yüksek Seçim kurulunun almış olduğu karar gereğince kamuda çalışanlar ile siyasi partilerde görev yapan il, ilçe başkan ve yönetim kurulu üyelerinin de 1 Aralık 2023, saat 17.00’ye kadar istifası gerektiğini belirten Şahin, DEVA Partisi’nin yerel yönetimlerde kadınların sayısını arttırmaya yönelik başlattığı kampanyaya ilişkin de “Yerelde Kadına Yer Var kampanyamız kapsamında beldede, ilçede, ilde ve büyükşehirde tüm kadınlarımızı yerel yönetimlerde sorumluluk almaya davet ediyoruz.” çağrısını yineledi.