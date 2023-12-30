DEVA Bursa'da yeni dönem

DEVA Partisi Bursa İl Başkanı Zeki Kahraman’ın istifa ederek Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasından dolayı boşalan İl Başkanlığı görevine kuruluşundan bugüne bir çok görevde yer alan Tayfun Öztürk görevlendirildi.BURSA (İGFA) - Uzun süredir Halkla İlişkiler Başkanlığı görevini yürüten Tayfun Öztürk; organize ettiği ses getirici faaliyetler (Pazar, esnaf ziyaretleri, Maviyelekliler) ile DEVA Partisinin Bursa kamuoyunda tanınmasında önemli rol oynamıştı.

Görevlendirme sonrası yaptığı açıklamada Öztürk; “DEVA Partisi bilgi ve birikimleri ile ülkenin ihtiyacı olan liyakatli kadroları bünyesinde barındırmaktadır. Yerel seçimlere yönelik hazırlıklarımız tüm hızıyla devam edyor. Bilindiği üzere Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak Zeki Kahraman’ı, Osmangazi Belediye Başkan adayımız İlhan Menge’yi, Mudanya Belediye Başkan adayımız olarak Mine Norşon’u, İnegöl Belediye Başkan adayımız olarak Onur Metinbaş’, Karacabey Belediye Başkan adayımız olarak ise Yasemin Tuna’yı açıkladık. Diğer ilçelerimiz içinde hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yakın zamanda onlarında açıklamasını yapacağız. Bursa’mızın sorunlarını biliyoruz. Çözüm önerilerimizi hazırlıyoruz. Teşkilat mensuplarımızın gayreti halkımızın da teveccühü ile bu önerilerimizi belediyelerdeki DEVA yönetimiyle birer birer hayata geçireceğiz. Bursalı vatandaşlarımız yakın zamanda daha önce alışkın olduğu gibi Bursa’nın tüm sokakalarında mavi yelekleri ile teşkilat mensuplarımızı görecekler ” dedi.