DEVA Bursa'da ilk adayı Karacabey'de belirledi

DEVA Partisi Bursa İl Başkanlığı’nda 20 Kasım'da başlayan aday adaylığı başvuru sürecinde 'yerelde kadına yer ver' sloganı doğrultusunda ilk adayını Karacabey ilçesinde belirledi. Karacabey Kadın Politikaları Başkanı Yasemin Tuna, DEVA'nın Karacabey Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.BURSA (İGFA) - İl-İlçe teşkilatlarının ve Karacabeyli vatandaşların yoğun katılımı ile yapılan tanıtımda konuşan belediye başkan adayı Yasemin Tuna; DEVA partisinin daha önce; Yerel yönetimler ve şehircilik eylem planında da açıkladığı gibi 'Modern şehircilik ve imar planı yapmayı' esasıyla yerel yönetimlerde performansa dayalı teşvik sistemine kademeli geçişin siyasi hayatımıza girmesini hedeflediklerini söyledi.

"Şeffaf ve de hesap verilebilir belediyecilik anlayışını benimsemiş olan DEVA partisi belediyeciliğinde siyasetin yerel yönetimler eliyle finanse edilmesini çok açık ve net olarak söylemek isterim ki önleyecek ve yapılan her bir işlemi denetime açacağız" diyen Tuna, "Sayıştay denetimini özellikle etkinleştireceğiz. Ve bu denetimlerden çıkan raporları halkımızla paylaşacağız. DEVA kadroları, belediye yönetimlerinde hizmet üretecek ve sorunları çözecek güce ve vizyona fazlasıyla sahibiz" dedi.

Aday tanıtımında konuşan DEVA Partisi Karacabey İlçe Başkanı Şaban Önen ise, Yasemin Tuna’ya güvendiklerini, başta kadınlar olmak üzere Karacabey halkının destekleriyle yerel seçimleri kazanmak istediklerini söyledi.

"KARACABEY KAPALI KAPILAR ARDINDA YÖNETİLDİ"

Önen açıklamasında Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ı da eleştirdi.

10 yıl boyunca kapalı kapılar ardında, şeffaf olmayan ve vizyonsuz bir belediye yönetimi gördüklerini söyleyen Şaban Önen, "Karacabey kesinlikle hak ettiği gibi yönetilemedi. Ancak artık biz varız, DEVA kadroları var. Belediye yönetimi bizlere nasip olursa hem ilçemize vizyon katacak projelerle hizmet edeceğiz, hem de geçmişte yarım kalan projeler ile yapılamayanların mutlaka hesabını soracağız.” dedi.

Başvuru dosyasını Yasemin Tuna’dan teslim alan Deva Partisi İl Teşkilat Başkanı Barış Özer ise, Karacabey’de hayır faaliyetleri ile öne çıkan, yurtdışında elde ettiği bilgi ve birikimi fedakârca doğduğu ata topraklarına aktarmak için gayret gösteren Yasemin Tuna’nın partimizin adayı olması bizleri ziyadesiyle mutlu ettiğini söyledi. "Ülkemizde “kadın eli değmek” diye bir deyim var" diyen Özer, "Bizler DEVA Partililer olarak, Karacabey’in güzelleşmesinin kadın eliyle olacağına inanıyoruz. Tüm Karacabeyli hemşerilerimizi ve özellikle kadınlarımızı adayımıza destek olmaya davet ediyorum. Yasemin hanıma çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum” dedi.