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DEVA 51 belediye başkan adayını açıkladı

SİYASET 03.12.2023, 12:40
DEVA 51 belediye başkan adayını açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilk grup belediye başkan adaylarından 51'ini "Türkiye'ye DEVA" diyerek tanıtımı yapıldı. Bu yerel seçimlerde hükümete DEVA'nın gücünü göstererek hükümete sarı kart gösterilmesi yönünde salondakilerden söz alan Babacan, hükümete karşı olan sarı kartı genel seçimlerde kırmızı karta dönüştürmelerini istedi.ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde ilk grup belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülkeyi değiştirecek kararlılığın bu partide olduğunu söyledi.

Kendi adaylarıyla yola çıkma kararını 30 Eylül'de açıkladıklarını belirten Babacan, 51 belediye başkan aday adayını kamuoyuna tanıtacaklarını, parti politikalarını da kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti. Babacan, 30 Büyükşehir, 51 il, 922 ilçemiz ve 389 beldemiz için tüm Türkiye için adaylıkların hayırlı olmasını diledi.

Babacan, siyasi görüşü ne olursa olsun sahadaki motivasyonun bize güç ve mutluluk verdiğini söyledi.

"BU YEREL SEÇİMLERDE HÜKÜMETE SARI KARTI GÖSTERELİM"

Genel seçimlerde topladıkları takdiri, yerelde taçlandırmak istediklerini belirten Babacan, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı. Babacan, bu güvenin üzerine ne kadar kartopu büyürse bir sonraki genel seçimlerde çok farklı sonuçlara ulaşacaklarını söyledi. Babacan, "Önümüzdeki yerel seçimler bu iktidara bir sarı kart göstermek için önemli bir seçimdir. Hükümetin icraatlarından memnun değilseniz, onları uyarmak istiyorsanız gelin bu seçimlerde açıkça sarı kartı gösterelim. Bu sarı kart tabiki genel seçimlere kadar. Sarı kartı gösterelim ki, DEVA'dan güzel sonuçlar alalım ki genel seçimler için onları düşünce sarsın. Genel seçimlerde de hep birlikte kırmızı kartları gösterip bu dönemi beraberce sona erdirelim" diye konuştu.

İŞTE İLK GRUP 51 BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...

Adıyaman (Çelikhan) Mahmut Şahin, Afyonkarahisar (Çay) Mahmut Duman, Ankara (Etimesgut) Süleyman Demir, (Mamak) M. Hanifi Özhan, Antalya (Aksu) Hakan Ali Okutan, Ardahan Halil Kaçar, Balıkesir (Bigadiç) Cemal Mehmet Nalça, (Edremit) Tevfik Çelik, (Erdek) Murat Seven, Bilecik Kadir Emre, (Bozüyük) Burak Sel,

Bursa (Karacabey) Yasemin Tuna, Denizli (Beyağaç) Mehmet Özdemir, Diyarbakır Büyükşehir Cenap Ekinci, Erzurum (Hınız) Rahim Aydın, Gaziantep (Araban) Ferit Karataş, (Oğuzeli) Mehmet Bozkurt, (Şehitkamil) Okan Kısacık, Giresun (Şebinkarahisar) Hakan Gargun, Gümüşhane Hamza Çakır,

İstanbul (Avcılar) Erkan Uzun, (Bakırköy) Gökhan Yılmazer, (Beyoğlu) Cemil Kara, (Büyükçekmece) Ekrem Yılmaz, (Sancaktepe) Muttalip Geçer, (Tuzla) Ceylan Yalçın, İzmir (Karabağlar) Abdullah Kaya, (Menderes) Gürhan Akyol, (Seferihisar) Emin Yüce, Karabük (Eflani) Mustafa Uğur Ceylan, Kayseri (Özvatan) Şahin Çağrı, (Pınarbaşı) Fazıl Demircioğlu, Kırıkkale Esra Yılmaz, Konya (Ahırlı) Hüseyin Geçer, (Doğanhisar) Hasan Aksoy, (Sarayönü) Mahpeyker Karça, Mersin (Mut) Fatma Çelik Kovan, Muş (Korkut) Nimetullah Demirtaş, Samsun (İlkadım) Ender Çıkla, Siirt (Pervari) İsmail Bilen, (Şirvan) Refik Özturkan, Şırnak (Güçlükonak) Sebahat Aktuğ, Tekirdağ (Ergene) İsa Kalaycı, Trabzon (Köprübaşı) Muhammet Yamakoğlu, Tunceli Veysel Güler, Uşak (Banaz) Murat Ahmet Gündüz, Van (Bahçesaray) İbrahim Tiryak, (Çaldıran) Mehmet Reşat Yıldırım.

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