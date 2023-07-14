DEVA: '3 çocuk yapın'la olmuyor! Temizlikte KDV düşürülmeli

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, temizlik ürünlerinde artırılan KDV’lerin düşürülmesini istedi.ANKARA (İGFA) - DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, herkesin temizlik ürünlerine daha kolay ulaşabilmesi için KDV oranı düşürülmesi gerektiğini savundu.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında konuşan ve vatandaşların özellikle kadın ve çocukların sağlığını korumak, temizlik ve hijyen ürünlerine erişimlerini sağlamak adına acil önlemler alınması gerektiğini belirten Milletvekili Esen, “Sabun, deterjan, dezenfektan, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi, hijyenik pedler gibi temel hijyen ürünlerine uygulanan KDV oranı yüzde 8'den yüzde 10’a yükseleceğine yüzde 20'ye yükseltilmiştir. En düşük bebek bezi fiyatı 100 TL’nin üzerindeydi. Şimdi bu zamla iyice erişilmez olmuştur” dedi.

“‘3 ÇOCUK YAPIN’ DEMEKLE OLMAZ”

Temizliğin lüks değil mecburiyet olduğunu söyleyen Esen, “İktidarın ‘Temizlikten vazgeçilebilir ama diş sağlığından asla’ ya da asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu Türkiye'de 10 bin 500 TL’ye dayanan açlık sınırı ile ‘Çocuk yapın ama bezini de siz düşünün’ politikasını anlamakta zorlanmaktayız. Kadınlara ‘3 çocuk yapın’ demekle olmaz, çocuk dünyaya ihtiyaçlarıyla doğar. Bunu öneriyorsanız kadınları, aileleri de bu dev masraflarla baş başa bırakmayacak, destekleyeceksiniz” diyerek eleştirdi.

Deprem bölgesine de değinen Esen, “Bu KDV artışları, deprem bölgelerinde maalesef en çok ihtiyaç duyan kesimi vuracaktır. Kadınlar ve çocuklar, zaten zor durumda olan yaşamlarını düzene sokmaya çalışırken, ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda kalacaklardır” dedi.

“Bu vergi zamlarıyla halkın sağlığına verdiğiniz değeri mi gösteriyorsunuz?" diye soran DEVA'lı Esen, hükümete de, "Deprem bölgelerindeki kadınlar ve çocuklar için neden acil önlemler alınmıyor? Hijyen ürünlerine ulaşmak için neden bu kadar çok engelle karşılaşıyoruz? Milyonlarca kadının ve çocuğun hayatını olumsuz etkilemek yerine, bu yük niçin iktidarın tanıdıklarına dağıttığı ihalelerle zenginleştirdiği ve üstüne bir de vergi zammı yerine vergi indirimi uyguladığı zengin şirketlere yüklenmiyor?” sorularını da yöneltti.