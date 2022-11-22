Destici'den terörle mücadelede 'kararlılık' vurgusu

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuklara kadar yönelen vahşi cinayetleri sıradanlaştırmaya ve TSK'nın terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı Türkiye'nin aleyhine kullanmaya çalışanların, terörün unsurları ve azmettiricileri olduğunu söyledi. Destici, harekat konusunda altı masanın derin sessizlik içinde olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı ile bölgedeki terör hedeflerinin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

TSK'nın, terörü kaynağında kurutmayı amaçladığını dile getiren Destici, hava harekatının ardından operasyonun bir kara harekatıyla devam etmesini ve vatandaşları hedef alan saldırıların kesin ve yok edici bir darbeyle nihayete ermesini temenni etti.

Türkiye'nin, uluslararası hukuk kapsamında meşru müdafaa hakkını kullandığına işaret eden Destici, devletin, asli görevi olan sınırlarını ve milletini koruma hakkını yerine getirmesine yönelik itirazların hukuki dayanağının bulunmadığını vurguladı.

Son dönemdeki terör saldırılarına da değinen Destici, "Terör örgütü PKK saldıracak, bombacı gönderecek, 6 vatandaşımızı katlettirecek, sınırımıza roket arttıracak, 5 yaşındaki çocuğumuzun, gencecik öğretmenimizin hayatını karartacak, buna Türkiye Cumhuriyeti ve kahraman Türk ordusu seyirci mi kalacak? Elbette seyretmeyecek. Dün görevini yaptı, bugün yapıyor, yarın da yapacak ve buna da kimse engel olamayacak." dedi.

Destici, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

"Terörü yok etmek zorundayız ve yok edeceğiz" diyen Destici, Taksim ve Karkamış'taki terör saldırılarında yine kadınlar ve çocukların hedef alındığını belirterek, "Karkamış'taki şehitlerimizi, saldırıya maruz kalan okulda verdik. Geçmiş maalesef unutuluyor. PKK terörünün bu tür saldırıları ilk değil. Türkiye benzer saldırılara sayısız kez şahit oldu. Buna rağmen PKK ve onun yan kuruluşları, Türkiye'de 'Kürt siyasal hareketi' olarak adlandırılıyor. Okullara roket atmanın, şehir merkezlerinde bomba patlatmanın, çocukları, bebekleri öldürmenin Kürt ile siyaset ile ne ilgisi var?" değerlendirmelerinde bulundu.

ALTILI MASADA DERİN SESSİZLİK!

Pençe-Kılıç Hava Harekatı konusunda siyasi partilerde, özellikle altılı masada derin sessizliğin hakim olduğunu ifade eden Destici, "Harekatla ilgili açıklamalarına bakıyoruz; her biri ayrı ayrı sessizliklerini sürdürüyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan, Sayın Babacan ve diğerlerinden bir açıklama duyduk mu? Milletimizin bunu görmesi lazım. Onlara soruyorum, siz hangi devletin siyasi partisisiniz, hangi millete hizmet ediyorsunuz, açıklama yapmaktan niye imtina ediyorsunuz? HDP ise her zamanki gibi kendine verilen görevi yapıyor. Operasyona PKK ile aynı kelimelerle itiraz ediyor. Türkiye halen HDP'ye siyasi parti muamelesi yapıyor. Yazıktır, günahtır" diye konuştu.

Destici, terör örgütünün, legal görünümlü illegal partisinin de kapatılmasını gerektiğini kaydetti.

BİRAZ SAMİMİ OLUN!

Bu arada BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Kostantinos Floros'un, Türkiye'yi hedef alan birtakım açıklamalarda bulunduğunu hatırlatarak, "Söyleyenin de söylediklerinin de herhangi bir değeri yok. Türkiye'nin yürüttüğü Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın ardından fena halde korktuğu anlaşılıyor. Bizde 'sopaya sürünmek' diye bir deyim var. Yunanlı Genelkurmay Başkanı'na ve aynı rüyayı gören Yunan yetkililere kaşınmamalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.