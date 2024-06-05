Dervişoğlu: Vefasızlara makam ve mevki vermişiz

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinden istifa edip başka partilere geçen milletvekillerine ilişkin, "Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise; bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir" dedi.ANKARA (İGFA) - İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin görevinin iktidarı denetlemek ve ona yol göstermek olduğunu; muhalefetin kasten ve bilerek memleketi yanlış yollara saptıranlarla, bataklığa çekenlerle herhangi bir şekilde yol arkadaşlığı ederek onlara ip uzatmak gibi bir görevinin olmadığını kaydetti.

Siyasette normalleşme tartışmalarına değinen Dervişoğlu, partisinden istifa edip başka partilere geçen milletvekillerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, milletvekillerinin parti değiştirmesine ilk kez şahit olmadıklarını; bu zamana kadar partilerinden ayrılıp başka partilere katılan kişilerle ilgili olumsuz bir beyanda da bulunmadıklarını belirtti.

Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise;Bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir! pic.twitter.com/74p7L7ZiLp— Müsavat Dervişoğlu (@MDervisogluTR) June 5, 2024

İstifalar karşısında suçu hep kendilerinde ve tercihlerinde aradıklarını şimdi de aynı noktada olduklarını ifade eden Dervişoğlu, "Onlarca liyakat sahibi arkadaşımız, sorumluluk üstlenmek üzere görev beklerken biz bu sorumluluğu taşıyamayacak vefasızlara makam ve mevki vermişiz." dedi.

Bunun için çok üzgün olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Bizi ilgilendiren asıl mesele milletvekili transferlerinin Güneş Motel pazarlıklarını aratmayacak bir arsızlıkla ve siyasi ahlaktan nasiplenmemiş bir pervasızlıkla yapılmış olmasıdır. Suçlulukları psikolojilerine yansımış olacak ki bir de utanmadan mazeretlerini sıralıyorlar. 'Yok, yerel seçimlerde şu oldu, Bilecik'te şöyle böyle oldu' türünden gerekçeler yaratarak güya bir haklılık oluşturmaya çaba sarf ediyorlar. Utanın beyler utanın. Bir milletvekilinin partisi ile bağını koparmadan kendisine siyasi ikbal aramak üzere başka bir partinin kapısında istikbal dilenmesi ne kadar ayıp ise bir siyasi parti genel başkanının böyle bir işe çanak tutmak için plan kurması da aynı derecede ayıp ve utanç vericidir. Ancak grup başkanvekili aracılığıyla TBMM'de siyaset yapmak yerine avlanmaya çıktıysanız o başka tabii. İşte o zaman siyasi ahlak kurallarıyla bağdaşmayacak bu davranışınıza göstereceğimiz tepkiyi en başından kabullenmiş olacaksınız. Bir dalı bırakmadan başka bir dalı tutmak maymunların hareket stratejisidir. Yüzleşmeden helalleşenlerin, helalleşip yine tekrar edenlerin, iktidardan aldığı dönem ödevinin farkındayız. Muhalefeti tek elde toplamaya çalışıp, iktidar ile oturacağı pazarlığın heyecanını normalleşme diye satanların, iyice yumuşacık olup iktidara yaktıkları yeşil ışıkları görüyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasının kendilerini gizleyeceğini sanarak ortaya saçtıkları kirli pazarlıkları biliyoruz" diye konuştu.